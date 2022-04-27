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Sadakatsiz bu akşam var mı, yok mu? Sadakatsiz neden yok 27 Nisan 2022 Çarşamba? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kanal D ekranlarında çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkan Sadakatsiz'in yeni bölümünün ekrana gelmemesi üzerine izleyici merakla Sadakatsiz bu akşam var mı, yok mu? Sadakatsiz neden yok 27 Nisan 2022 Çarşamba? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? sorularını aratmaya başladı. Detaylar haberimizde...

Sadakatsiz bu akşam var mı, yok mu? Sadakatsiz neden yok 27 Nisan 2022 Çarşamba? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in başrollerinde yer aldığı Sadakatsiz dizisinin finaline az bir süre kaldığı öğrenilmişti. Bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkması beklenen dizinin ekranda olmaması diziseverleri meraklandırdı. Peki Sadakatsiz bu akşam var mı, yok mu? Sadakatsiz neden yok 27 Nisan 2022 Çarşamba? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Sadakatsiz bu akşam var mı, yok mu? Sadakatsiz neden yok 27 Nisan 2022 Çarşamba? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

SADAKATSİZ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? SADAKATSİZ NEDEN YOK 27 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Sadakatsiz’in yeni bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

Sadakatsiz'in yeni bölümü 11 Mayıs akşamı ekrana gelecek. Dizi üç hafta daha yayınlandıktan sonra final yapacak.

Sadakatsiz bu akşam var mı, yok mu? Sadakatsiz neden yok 27 Nisan 2022 Çarşamba? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

KANAL D YAYIN AKIŞI 27 NİSAN 2022

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

13.00 Gelinim Mutfakta

16.00 Arda’nın Ramazan Mutfağı

16.45 Arka Sokaklar

18.45 Kanal D Ana Haber

20.00 Hızlı ve Öfkeli. Hobbs ve Shaw

22.45 Çok Güzel Hareketler 2

23.15 Kadir Gecesi Özel

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SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZET

Selçuk’un bir anlık öfkesi ona pahalıya patlarken, Ceren yaşadığı büyük tehlikeyi atlatabilecek midir? Yüzleşmek için Asya ve Ali’nin karşısına çıkan Derin’i yeni bir yol ayrımı beklerken, Volkan hangi beklenmedik acı ile sarsılacaktır?

Sadakatsiz bu akşam var mı, yok mu? Sadakatsiz neden yok 27 Nisan 2022 Çarşamba? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

{TITLE_STRIP}Sadakatsiz dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Sadakatsiz final ne zaman? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor?

{TITLE_STRIP}Çarşamba günlerine damga vuran Sadakatsiz dizisinden seyircisini üzen haber! Final çok yakında!

{TITLE_STRIP}Kanal D canlı yayın Sadakatsiz 57. bölüm full, tek parça izle | Sadakatsiz son bölüm izle Youtube

{TITLE_STRIP}Kanal D Sadakatsiz 56. bölüm full, tek parça izle | Sadakatsiz son bölüm izle Youtube

Bölge Gündem Editör Ekibi
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