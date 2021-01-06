Yayınlandığı ilk günden beri her çarşamba reyting rekoru kıran dizi "Sadakatsiz" bu hafta ekranlara gelmeyişi ile hayranlarını üzdü. Bugün yeni bölümü yayınlanması beklenirken tekrar bölümünün yer alması izleyiciyi meraklandırdı. Dizinin yeni bölümü neden olmadığı izleyici tarafından araştırma konusu oldu. Peki Sadakatsiz bu akşam yeni bölüm neden yok? 21 Nisan 2021 Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman?Detayları haberimizde derledik...

21 NİSAN 2021 SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Kanal D’nin her bölümüyle izleyici ekrana kilitleyen başarılı yapım Sadakatsiz bu akşam yeni bölümü neden yok, yayınlanacak mı soruları merak ediliyor. Dizinin sıkı takipçileri yeni bölüme dair fragman yayınlanmaması üzerine araştırmaya başladı. Maalesef dizinin bu hafta yeni bölümü yayınlanmayacak. Dizi ekibi 1 haftalık koronavirüs salgını nedeniyle ara verdi. Bu akşam ise aynı saatte geçen hafta yayınlanan bölümünün tekrarı seyirci karşında olacak.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Bu akşam Kanal D ekranlarında Sadakatsiz'in yeni bölüm yerine dizinin geçtiğimiz hafta yayınlanan 26. bölümü yani tekrar bölümü yayınlanacak. Dizinin yeni bölümü ise verilen 1 haftalık aranın ardından 28 Nisan çarşamba 20.00'da yayınlanması planlanıyor. İşte yapımcıdan gelen o açıklama:

"NE YAZIK Kİ BU HAFTA YAYINDA OLMAYACAK"

Çekimleri durdurulan dizi için açıklama yapan Medyapım, bu hafta yeni bölümün ekrana gelemeyeceğini belirtti. Açıklamada: "Daha önce paylaşmış olduğumuz sağlık problemleri sebebiyle bu hafta ne yazık ki Sadakatsiz yayında olamayacak. İzleyicilerimizin bu durumu anlayışla karşılayacağını ümit ediyoruz. Yapılan testlerde tüm set ekibimizin ve oyuncularımızın sonuçları negatif çıkmıştır. Değerli oyuncumuz Melis Sezen evde istirahat etmekte, kıymetli oyuncumuz Burak Sergen'in ise hastanede tedavisi devam etmektedir. 28 Nisan Çarşamba günü yeni bölümümüzde görüşmek üzere." ifadelerine yer verildi.