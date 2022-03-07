İlk bölümü 7 Ekim 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un üstlendiği, senaryosu ilk sezon Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk ikilisi, 2. sezondan itibaren Arzu Daştan Mutlu, Mustafa Mutlu, Gamze Arslan ve Nuriye Bilici dörtlüsü tarafından kaleme alınan Sadakatsiz dizisinin yeni bölümünün bu hafta ekrana gelmemesi izleyiciyi meraklandırdı. Biz de haberimizde 'Sadakatsiz bu hafta var mı, yok mu? 9 Mart 2022 Çarşamba Sadakatsiz neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?' sorularının yanıtına yer verdik....

SADAKATSİZ BU HAFTA VAR MI, YOK MU? 9 MART 2022 ÇARŞAMBA SADAKATSİZ NEDEN YOK?

Her çarşamba Kanal D ekranında izleyici karşısına çıkan Sadakatsiz dizisinin bu hafta ekrana gelmemesi izleyicileri tedirgin etti.

Son olarak 51. bölümü yayınlanan dizinin yeni bölümü 9 Mart 2022 Çarşamba günü ekrana gelmeyecek.

Sadakatsiz dizisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Her çarşamba akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen dizimiz #Sadakatsiz'in bu haftaki yayınına kısa bir sağlık arası veriyoruz." sözlerine yer verildi.

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yapılan açıklamada "haftaya görüşürüz" ifadesinin kullanılması, dizinin 16 Mart 2022 Çarşamba günü yeni bölümüyle Kanal D ekranlarında olacağını gösteriyor.

SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZET

Sadakatsiz 2 Mart Çarşamba yayınlanan 51. yeni bölümde Aras’la çıktığı yolda beklediğinden çok daha büyük engellerle karşı karşıya kalan Asya’nın son kararı ne olacak?

Hastanede yaşadığı problem karşısında gerçeği ortaya çıkarmaya kararlı olan Asya’nın hamlesi, herkesi ters köşeye düşürür. Asya’nın aklına soktuğu şüphe Derin’i Volkan ile yüzleşmeye iterken, Gönül Asya’nın gidişine engel olmaya yine de kararlıdır. Ceren konusunda köşeye sıkışan Selçuk, Nil ile mutlu olabileceği bir çare arar.

Derin’in tavrı Ali’yi babasıyla kalmak konusunda daha da güç bir duruma sokarken, yaşadığı bambaşka bir olay dengeleri bir kez daha değiştirir. Aras’la çıktığı yolda beklediğinden çok daha büyük engellerle karşı karşıya kalan Asya’nın son kararı ne olacaktır?