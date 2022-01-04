Sadakatsiz bu hafta var mı, yok mu? Sadakatsiz bugün neden yok 5 Ocak 2022 Çarşamba? Hangi gün oynuyor? Ne zaman çıkıyor?

Sadakatsiz bu hafta var mı, yok mu? Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Berkay Ateş'in başrollerinde olduğu Sadakatsiz dizisinin bu hafta yeni bölümünün yayınlanmaması diziseverleri meraklandırdı. Biz de bunun üzerine 'Sadakatsiz bugün neden yok 5 Ocak 2022 Çarşamba? Hangi gün oynuyor? Ne zaman çıkıyor?' sorularının yanıtına haberimizde yer verdik...

SADAKATSİZ BU HAFTA VAR MI, YOK MU? SADAKATSİZ BUGÜN NEDEN YOK 5 OCAK 2022 ÇARŞAMBA?

Med Yapım imzalı, ilk bölümü 7 Ekim 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un üstlendiği, senaryosu ilk sezon Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk ikilisi, 2. sezondan itibaren Arzu Daştan Mutlu, Mustafa Mutlu, Gamze Arslan ve Nuriye Bilici dörtlüsü tarafından kaleme alınan Sadakatsiz dizisi 5 Ocak 2022 Çarşamba günü Kanal D ekranlarına gelmiyor. Onun yerine yayın akışında Annem dizisinin yayınlanacağı gözüküyor. Nedenin ise yılbaşının ardından her dizinin verdiği mola olduğu söyleniyor.

HANGİ GÜN OYNUYOR? NE ZAMAN ÇIKIYOR?

Kanal D ekranlarında çarşamba günleri izleyici karşısına çıkan Sadakatsiz dizisinin yılbaşından sonra 2 haftalık mola vereceği öğrenildi. Son olarak 45. bölümüyle izleyici karşısına çıkan Sadakatsiz'in yeni bölümü 19 Ocak 2022 Çarşamba günü Kanal D ekranlarında olacak.

SADAKATSİZ 45. BÖLÜM

Asya’nın Aras’ın evlilik teklifini kabul etmesi, Volkan ve Ali cephesinde soğuk rüzgarlar estirse de Asya kararından dönmemeye kararlıdır. Volkan ile Derin’in boşanma davası yeni bir dönemece doğru ilerlerken Haluk’un Aras’ın geçmişi konusundaki ketum tavrı soru işaretlerini derinleştirir. Aras’ın Ali’yle bir araya gelmek üzere yarattığı fırsat gerilimi bir kez daha yükseltirken, Asya’nın yeni seneye dair umutlarını bekleyen büyük tehlike ne olacaktır?