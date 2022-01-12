Sadakatsiz bugün var mı, yok mu 12 Ocak 2022 Çarşamba? Sadakatsiz neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Sadakatsiz bugün var mı, yok mu 12 Ocak 2022 Çarşamba? Kanal D erkanlarında çarşamba günleri izleyici karşısına çıkan Sadakatsiz'in yeni bölümünün ne zaman ekrana verileceği merak ediliyor. Biz de bunun üzerine Sadakatsiz neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik...

SADAKATSİZ BUGÜN VAR MI, YOK MU 12 OCAK 2022 ÇARŞAMBA? SADAKATSİZ NEDEN YOK?

Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrollerinde olduğu Sadakatsiz'in yeni bölümü yayın akışında yer almadı. Sadakatsiz'in yayın saatinde Logan: Wolverine filmi bulunuyor. Çarşamba günü saat 22.45'te ise Sadakatsiz'in tekrar bölümü yayınlanacak.

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Sadakatsiz'in yeni bölümü 19 Ocak 2022 Çarşamba günü Kanal D ekranlarında olacak.

SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZET

Asya’nın Aras’ın evlilik teklifini kabul etmesi, Volkan ve Ali cephesinde soğuk rüzgarlar estirse de Asya kararından dönmemeye kararlıdır. Volkan ile Derin’in boşanma davası yeni bir dönemece doğru ilerlerken Haluk’un Aras’ın geçmişi konusundaki ketum tavrı soru işaretlerini derinleştirir. Aras’ın Ali’yle bir araya gelmek üzere yarattığı fırsat gerilimi bir kez daha yükseltirken, Asya’nın yeni seneye dair umutlarını bekleyen büyük tehlike ne olacaktır?