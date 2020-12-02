Başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un paylaştığı Çarşamba günlerinin fenomen dizisi Sadakatsiz'in Kanal D ekranlarında yeni bölümü yerine tekrar bölümünün ekranlara geleceği ifade edildi. Bu kapsamda dizinin yayın saatine kısa bir süre kala araştırmalarda bulunanlar Sadakatsiz bugün yeni bölüm var mı 21 Nisan 2021 Çarşamba ? Sadakatsiz neden yok? Yeni bölüm ne zaman? sorularına yanıt arıyorlar. İşte detaylar...

SADAKATSİZ BUGÜN YENİ BÖLÜM VAR MI 21 NİSAN 2021 ÇARŞAMBA?

Sadakatsiz dizisi Kanal D'nin 21 Nisan 2021 Çarşamba gününe ilişkin yayın akışında yer alıyor. Dizi ekranlara gelecek ancak 26.bölümünün tekrarı yayınlanacak. Dizinin yeni bölümü bu hafta izleyicileri ile buluşmayacak.

SADAKATİSİZ YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Sadakatsiz dizisinin yeni bölümünün oyuncular Burak Sergen, Alp Akar ve Melis Sezen'in koronavirüs salgınına yakalanması nedeniyle çekilemedi. Bu nedenle dizinin yeni bölümü ekranlara gelmiyor.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Sadakatsiz dizisinin yeni bölümünün önümüzdeki hafta ekranlara gelmesi bekleniyor. TV 100'den Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre dizi seti 21 Nisan Çarşamba günü yeniden çekimlere başlıyor.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Derin çaresizlik içinde kurtarılmayı beklerken, Asya’nın sabrı da gücü de günden güne azalmaktadır. Yaşanan gelişmeler Asya’yı geçmişe götürse de, alacağı kararlarla herkes için en doğru olanı yapmayı kafasına koymuştur. Derin’i bulmak için iz sürmeye devam eden Volkan, önemli bir gerçekle yüz yüze gelir. Derin’in içinde bulunduğu çıkmaz henüz çözülmemişken yaşanan hangi şok gelişme, dengeleri bir kez daha alt üst edecektir?

SADAKATSİZ DİZİSİ HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?

Sadakatsiz dizisi BBC Studios'un 'Doctor Foster' isimli dizisinden uyarlanmıştır.

SADAKATSİZ DİZİSİNİN HİKAYESİ

Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan ( Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali’ye ( Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır...

Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya’nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan’ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek…

SADAKATSİZ DİZİSİ OYUNCULARI

Aysa Arslan (Cansu Dere))

Volkan Arslan (Caner Cindoruk)

Derin Güçlü ( Melis Sezen)

Bahar Gelik ( Yeliz Kuvancı)

Serap Şenlik ( Olcay Yusufoğlu)

Nil Tetik ( Nazlı Bulum)

Gönül Güçlü ( Gözde Seda Altuner)

Selçuk Dağcı ( Emir Tarık Tekin)

Ali Arslan (Alp Akar)

Derya Samanlı ( Özge Özder)

Haluk Güçlü ( Burak Sergen)