Sadakatsiz bugün yeni bölüm var mı? Hangi gün oynuyor, saat kaçta?

Son zamanların fenomen dizilerinden olan ve sosyal medyada etkileşim rekorları kıran, baş rollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un paylaştığı Sadakatsiz dizisinin geçtiğimiz hafta yeni bölümü yerine 8. bölümünün tekrarı yayınlanmıştı. Bu kapsamda dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Sadakatsiz bugün yeni bölüm var mı? Hangi gün, saat kaçta? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

SADAKATSİZ HANGİ GÜN OYNUYOR, SAAT KAÇTA?

Sadakatsiz dizi Çarşamba günleri saat 20.00'de Kanal D'de ekranlara geliyor. Dizinin ilk olarak özeti ardındansa yeni bölümü izleyicisi ile buluşuyor.

SADAKATSİZ BUGÜN YENİ BÖLÜM VAR MI?

Sadakatsiz dizisinin 2 Aralık Çarşamba günü eski bölümü ekranlara gelmişti. Dizinin bu bölümü, yönetmen Neslihan Yeşilyurt'un Kovid-19 testi pozitif çıktığı için ekranlara gelmemişti. Dizinin bu akşam Kanal D yayın akışına göre 9. bölümü (yeni) ekranlara gelecek.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Volkan ve Asya artık yolun sonuna geliyor. İkili arasındaki ipler gerildikçe, yalanlar da ortaya çıkmaya başlıyor. Asya, oğlunu kaybetme korkusu yaşıyor. Volkan da onu buradan vurmak için Ali'yi yanına çekecek hamleler yapıyor. Ancak, Ali'nin onu Derin'in evinde bulması olayları karma karışık hale getiriyor. Ali anne ve babasının arasında olanları anlamlandırmaya çalışırken olanlar oluyor... Asya, Ali'ye gerçekleri anlatmanın zamanı geldiğini düşünüyor ve onu alıp gidiyor. Peki bu konuşmalar Ali'yi nasıl etkileyecek? Volkan ve Asya arasındaki gerilim onu nasıl etkileyecek?

Asya, oğlunu kaybetme korkusuyla hata yapacak mı? Volkan, bu durumları mahkemede ona karşı kullanacak mı?

SADAKATSİZ DİZİSİ HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?

Sadakatsiz dizisi BBC Studios'un 'Doctor Foster' isimli dizisinden uyarlanmıştır.

SADAKATSİZ DİZİSİNİN HİKAYESİ

Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan ( Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali’ye ( Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır...

Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya’nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan’ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek…

SADAKATSİZ DİZİSİ OYUNCULARI

Aysa Arslan (Cansu Dere))

Volkan Arslan (Caner Cindoruk)

Derin Güçlü ( Melis Sezen)

Mert Gelik (Eren Vurdem)

Bahar Gelik ( Yeliz Kuvancı)

Serap Şenlik ( Olcay Yusufoğlu

Nil Tetik ( Nazlı Bulum)

Gönül Güçlü ( Gözde Seda Altuner)

Selçuk Dağcı ( Emir Tarık Tekin)

Ali Arslan (Alp Akar)

Derya Samanlı ( Özge Özder)

Haluk Güçlü ( Burak Sergen)