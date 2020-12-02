Başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un paylaştığı Çarşamba günlerinin fenomen dizisi Sadakatsiz, Kanal D'de ekranlara gelecek. Bu kapsamda dizinin yayın saatine kısa bir süre kala araştırmalarda bulunanlar Sadakatsiz bugün yeni bölüm var mı? Neden yok? Yeni bölüm ne zaman? sorularına yanıt arıyorlar. İşte detaylar...

SADAKATSİZ BUGÜN YENİ BÖLÜM VAR MI?

Kanal D'nin 2 Aralık Çarşamba gününe ilişkin yayın akışında yer alıyor. Dizi ekranlara gelecek ancak 8.bölümü yayınlanacak. Dizinin yeni bölümü bu hafta izleyicileri ile buluşmayacak.

SADAKATİSİZ YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Sadakatsiz dizisinin yeni bölümünün koronavirüs salgını nedeniyle yayınlanmayacağı ifade edildi. Yeni bölümün neden ekranlara gelmediğine ilişkin olarak dizinin Instagram sayfasından yapılan paylaşımda," Değerli izleyicilerimiz, pandemi sebebiyle ne yazık ki bu akşamki yayınımıza kısa bir sağlık arası veriyoruz. Haftaya görüşmek üzere..." ifadelerine yer verildi.

TV 100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin yönetmeni Neslihan Yeşilyurt'un Kovid-19 testi pozitif çıktı, bu nedenle dizinin yeni bölümü ekranlara gelmiyor.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Sadakatsiz dizisinin yeni bölümünün önümüzdeki hafta yayınlanacağı ifade edildi. Dizinin Instagram sayfasından yapılan paylaşımda,"Pandemi sebebiyle ne yazık ki bu akşamki yayınımıza kısa bir sağlık arası veriyoruz. Haftaya görüşmek üzere..." denildi.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Volkan ve Asya artık yolun sonuna geliyor. İkili arasındaki ipler gerildikçe, yalanlar da ortaya çıkmaya başlıyor. Asya, oğlunu kaybetme korkusu yaşıyor. Volkan da onu buradan vurmak için Ali'yi yanına çekecek hamleler yapıyor. Ancak, Ali'nin onu Derin'in evinde bulması olayları karma karışık hale getiriyor. Ali anne ve babasının arasında olanları anlamlandırmaya çalışırken olanlar oluyor... Asya, Ali'ye gerçekleri anlatmanın zamanı geldiğini düşünüyor ve onu alıp gidiyor. Peki bu konuşmalar Ali'yi nasıl etkileyecek? Volkan ve Asya arasındaki gerilim onu nasıl etkileyecek?

Asya, oğlunu kaybetme korkusuyla hata yapacak mı? Volkan, bu durumları mahkemede ona karşı kullanacak mı?

SADAKATSİZ DİZİSİ HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?

Sadakatsiz dizisi BBC Studios'un 'Doctor Foster' isimli dizisinden uyarlanmıştır.

SADAKATSİZ DİZİSİNİN HİKAYESİ

Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan ( Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali’ye ( Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır...

Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya’nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan’ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek…

SADAKATSİZ DİZİSİ OYUNCULARI

Aysa Arslan (Cansu Dere))

Volkan Arslan (Caner Cindoruk)

Derin Güçlü ( Melis Sezen)

Mert Gelik (Eren Vurdem)

Bahar Gelik ( Yeliz Kuvancı)

Serap Şenlik ( Olcay Yusufoğlu

Nil Tetik ( Nazlı Bulum)

Gönül Güçlü ( Gözde Seda Altuner)

Selçuk Dağcı ( Emir Tarık Tekin)

Ali Arslan (Alp Akar)

Derya Samanlı ( Özge Özder)

Haluk Güçlü ( Burak Sergen)