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Sadakatsiz Derin diziden ayrılıyor mu? Melis Sezen Sadakatsiz'i bırakıyor mu?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Sadakatsiz'de Derin karakterine hayat veren oyuncu Melis Sezen'in diziden ayrılıp ayrılmadığı merak konusu oldu. FOX TV'de başlayacak olan Maske Kimsin Sen'in jüri üyeleri arasında yer alan Melis Sezen'in Sadakatsiz'den ayrılacağı konuşuluyor. Peki Sadakatsiz Derin diziden ayrılıyor mu? Melis Sezen Sadakatsiz'i bırakıyor mu? Detaylar haberimizde...

Sadakatsiz Derin diziden ayrılıyor mu? Melis Sezen Sadakatsiz'i bırakıyor mu?

Çarşamba günleri izleyici karşısına çıkan Sadakatsiz dizisinde Caner Cindoruk ve Cansu Dere ile başrolleri paylaşan başarılı oyuncu Melis Sezen'in FOX TV'de yayın hayatına başlayacak olan Maske Kimsin Sen adlı programda jüri üyesi olması akıllara 'Sadakatsiz Derin diziden ayrılıyor mu?' sorusunu getirdi. Biz de haberimizde 'Melis Sezen Sadakatsiz'i bırakıyor mu?' sorusunun yanıtına haberimizde yer verdik...

Sadakatsiz Derin diziden ayrılıyor mu? Melis Sezen Sadakatsiz'i bırakıyor mu?

SADAKATSİZ DERİN DİZİDEN AYRILIYOR MU? MELİS SEZEN SADAKATSİZ'İ BIRAKIYOR MU?

Med Yapım imzalı, yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un yaptığı, senaryosu ilk sezon Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk ikilisinin ele aldığı Kanal D ekranlarının vazgeçilmez dizilerinden olan Sadakatsiz'de Derin karakterine hayat veren başarılı oyuncu Melis Sezen hakkında ortaya atılan iddia akılları karıştırdı.

Sadakatsiz Derin diziden ayrılıyor mu? Melis Sezen Sadakatsiz'i bırakıyor mu?

Melis Sezen, ’The Masked Singer’’ adıyla tüm dünyada fenomen olan televizyonların çılgın yarışma programında; Türkiye’nin kendi alanlarında ünlü isimleri farklı kostüm ve maskelerle kimliklerini gizleyerek şarkı söyleyecekleri program olan Maske Kimsin Sen'de jüri üyesi oldu.

FOX TV'de yayınlanacak olan programa dahil olduğu öğrenilen ünlü oyuncunun Sadakatsiz dizisinden çıkıp çıkmayacağı ise hayranları tarafından merak ediliyor. Yapımdan, kanaldan ve kendisinden herhangi bir ayrılık açıklaması yapılmamakla birlikte başarılı oyuncunun iki projeyi birlikte yürütüleceği düşünülüyor...

Sadakatsiz Derin diziden ayrılıyor mu? Melis Sezen Sadakatsiz'i bırakıyor mu?

{TITLE_STRIP}Maske Kimsin Sen jüri üyeleri kimler? Maske Kimsin Sen ne zaman başlayacak?

{TITLE_STRIP}'Maske Kimsin Sen?' ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

 

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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