Med Yapım imzalı, ilk bölümü 7 Ekim 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un üstlendiği, senaryosu ilk sezon Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk ikilisi, 2. sezondan itibaren Arzu Daştan Mutlu, Mustafa Mutlu, Gamze Arslan ve Nuriye Bilici dörtlüsü tarafından kaleme alınan, Sadakatsiz dizisinin 53. bölümünün fragmanında Volkan'ın Derin'i küvette boğduğu görüldü. Bunun üzerine Melis Sezen'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı merakla araştırılmaya başlandı. Peki Sadakatsiz Derin diziden ayrılıyor mu, öldü mü? Melis Sezen Sadakatsiz dizisinden ayrıldı mı, neden ayrıldı?

SADAKATSİZ DERİN DİZİDEN AYRILIYOR MU, ÖLDÜ MÜ? MELİS SEZEN SADAKATSİZ DİZİSİNDEN AYRILDI MI, NEDEN AYRILDI?

Caner Cindoruk, Cansu Dere, Melis Sezen gibi ünlü isimlerin rol aldığı Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Sadakatsiz'in yeni bölüm fragmanında olanlar herkesi şaşkına çevirdi.

Ön izleme sahnesinde Derin'in öldüğü sinyali veriliyor. Bu durumda başrol oyuncusu Melis Sezen Sadakatsiz dizisine veda etmiş gibi duyuyor.

Sevenleri ise bu olayın gerçek olup olmadığını merak etmeye başladı. Dizinin Derin'i Melis Sezen'in dizideki akıbeti bölümün yayımlanmasıyla netleşecek.

SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZET

Asya, Tekirdağ’da kalmasına sebep olan, yıllardır huzurunu kaçıran herkese karşı açtığı savaşta emin adımlarla ilerler. Asya’nın hamleleri, Derin’in Volkan’la ilişkisini korumak için yeni yollara başvurmasına sebep olur. Selçuk, Ceren ile daha önce tatmadığı bir duygu yaşarken, Nil’i de mutlu etmenin yollarını aramaktadır.

Asya’nın aklına düşürdüğü şüpheyle daha da hırslanan Volkan, Derin’in beklenmedik bir atağıyla şaşkına döner. Gönül ve Asya yepyeni bir cephede karşı karşıya gelirken, bu rekabetin son kazananı kim olacaktır?