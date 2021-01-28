Sadakatsiz dizinde şok ayrılık! Eren Vurdem diziye veda etti

Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni Sadakatsiz dizisi, dün akşam yayınlanan 15. bölümüyle seyircisiyle buluştu. Dizide Mert karakterini canlandıran Eren Vurdem, son bölümle birlikte senaryo gereği diziye veda etti.

SADAKATSİZ DİZİNDE SÜRPRİZ AYRILIK

Senaryo gereği dizi kadrosundan sürpriz olarak ayrılan Eren Vurdem, sosyal medya hesabından sevenlerine ve Sadakatsiz'e veda ederek ayrılık paylaşımında bulundu. Vurdem veda paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Sevgili ve değerli izleyicilerimiz, hikaye gereği orijinalinde olduğu gibi Mert karakterine veda ediyoruz... Sizlerden bol küfür yedim. Demek ki karakter amacına ulaşmış. Umarım bu karakterle insanların içine ve düşüncelerine ayna tutup olanlarda bir farkındalık hissettirmişimdir. Sizleri çok seviyorum. Bu işimde de beni yalnız bırakmadınız, iyi ki varsınız. Tüm ekip ve yapım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Başka hikayelerde, en yakın zamanda buluşmak dileğiyle sağlıcakla kalın.''