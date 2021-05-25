Yayınlandığı ilk gününde bu yana reyting rekorları kıran dizi başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un bulunduğu Sadakatsiz, dizisinden hayranlarını üzecek bir haber geldi. Kanal D'nin 26 Mayıs 2021 Çarşamba gününe ilişkin yayın akışında dizinin tekrar bölümü ile ekranlara geleceği belirtildi. Bunun üzerine Sadakatsiz dizisi yeni bölüm neden yok, neden yayınlanmadı 26 Mayıs 2021? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? sorularının yanıtları merak ediliyor.

SADAKATSİZ DİZİSİ YENİ BÖLÜM NEDEN YOK, NEDEN YAYINLANMADI 26 MAYIS 2021?

Sadakatsiz dizisinin neden yayınlanmadığına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Ancak dizinin önceki bölümlerinde çocuk oyuncu Alp Akar ve usta oyuncu Burak Sergen koronavirüse yakalanmıştı. Dizinin Kovid-19 vakaları nedeniyle ekranlara gelmediği düşünülüyor.

Öte yandan Kanal D'nin 26 Mayıs Çarşamba gününe ilişkin yayın akışında dizinin yeni bölümü yer almıyor. Dizinin geçtiğimiz hafta yayınlanan 30. bölümü ekranlara gelecek.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sadakatsiz dizisinin 31.bölümünün 2 Haziran Çarşamba günü saat 20.00'de özet bölümünün ardından ekranlara gelmesi bekleniyor.