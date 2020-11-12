Sadakatsiz dizisinde Asya'nın intikam sahnesi nefessiz izlendi!

Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi Sadakatsiz'in dün akşam yayınlanan 6. bölümünde Asya, kocası ile Derin'in ailesine sürpriz bir ziyaret yaparak yemekte eşi Volkan ile Derin'in yasak aşklarını duyurdu. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran o anlar ekranlara saniye saniye böyle yansıdı.