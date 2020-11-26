Sadakatsiz dizisinde Asya'nın korkunç planı izleyiciyi ekranlara kilitledi!
Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'in dün akşam yayınlanan 8. bölümünde Asya'nın Volkan için kurduğu oyun izleyenleri hayrete düşürdü. Volkan'a oğlu Ali'yi öldürdüğünü ima ederek kendine zarar verdiren Asya'nın o görüntüsü sosyal medyada çok konuşuldu. O sinsi plan ise ekranlara böyle yansıdı.
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26 Kasım 2020 Perşembe 11:01
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