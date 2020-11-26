  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. Sadakatsiz dizisinde Asya'nın korkunç planı izleyiciyi ekranlara kilitledi!

Sadakatsiz dizisinde Asya'nın korkunç planı izleyiciyi ekranlara kilitledi!

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'in dün akşam yayınlanan 8. bölümünde Asya'nın Volkan için kurduğu oyun izleyenleri hayrete düşürdü. Volkan'a oğlu Ali'yi öldürdüğünü ima ederek kendine zarar verdiren Asya'nın o görüntüsü sosyal medyada çok konuşuldu. O sinsi plan ise ekranlara böyle yansıdı.

Sadakatsiz dizisinde Asya'nın korkunç planı izleyiciyi ekranlara kilitledi!

Yonca Evcimik'in Ayıp Şeyler şarkısı sosyal medyada büyük tepki topladı!Yonca Evcimik'in Ayıp Şeyler şarkısı sosyal medyada büyük tepki topladı!

İbo Show 3. Bölüm Fragman yayınlandı! Programa katılacak konuklar belli olduİbo Show 3. Bölüm Fragman yayınlandı! Programa katılacak konuklar belli oldu

Enes Batur’un kaza anı görüntüleri!Enes Batur’un kaza anı görüntüleri!

Youtuber Enes Batur'dan akıl almaz kaza! Lüks aracın tekerleri fırladıYoutuber Enes Batur'dan akıl almaz kaza! Lüks aracın tekerleri fırladı

 

26 Kasım 2020 Perşembe 11:01
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Sadakatsiz dizisinde Asya'nın korkunç planı izleyiciyi ekranlara kilitledi!
Sadakatsiz dizisinde Asya'nın korkunç planı izleyiciyi ekranlara kilitledi!
Mete Yarar ile Deniz Zeyrek arasındaki fare tartışması canlı yayını karıştırdı!
Mete Yarar ile Deniz Zeyrek arasındaki fare tartışması canlı yayını karıştırdı!
Bir kadını sözlü taciz eden motosikletli yol kenarında mastürbasyon yaptı!
Bir kadını sözlü taciz eden motosikletli yol kenarında mastürbasyon yaptı!
26 Kasım hava durumu 2020 | Hava durumu İstanbul
26 Kasım hava durumu 2020 | Hava durumu İstanbul
Taksicinin alkollü kadın yolcu ile savaşı: ''Ne kadar kötüsünüz, ben sizi sevmedim''
Taksicinin alkollü kadın yolcu ile savaşı: ''Ne kadar kötüsünüz, ben sizi sevmedim''
Seyir halindeki kamyonette ölüm yolculuğu kamerada!
Seyir halindeki kamyonette ölüm yolculuğu kamerada!
Terzi dükkanında koca dehşeti! Makasla eşinin suratını kesti
Terzi dükkanında koca dehşeti! Makasla eşinin suratını kesti
Şişli'de 4 katlı binada korkutan yangın!
Şişli'de 4 katlı binada korkutan yangın!
İBB duyurdu! Kadına şiddete karşı ''Kadın Destek Hattı'' hizmete girdi
İBB duyurdu! Kadına şiddete karşı ''Kadın Destek Hattı'' hizmete girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşı uygulamalarıyla ilgili tarih verdi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşı uygulamalarıyla ilgili tarih verdi!