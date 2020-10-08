Sadakatsiz dizisinin 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Volkan ihanetini itiraf etmiyor!

Herkes ilgiyle izlediği Sadakatsiz dizisinin 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Asya Volkan'a ihanetini itiraf ettirmek istese de Volkan, ihaneti itiraf etmeye yanaşmaz ve onu sevdiğini söyler. Asya ise durum karşısında bir kez daha yıkılır.

Kanal D heyecanla beklenen dizisi olan Sadakatsiz dizisinin 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin ilgiyle beklediği yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

SADAKATSİZ KONUSU

Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan ( Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali’ye ( Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır...

Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya’nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan’ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek…

SADAKATSİZ OYUNCULARI

Cansu Dere (Asya Arslan)

Caner Cindoruk (Volkan Arslan)

Melis Sezen (Derin Güçlü)

Eren Vurdem (Mert Gelik)

Yeliz Kuvancı (Bahar Gelik)

Olcay Yusufoğlu (Serap Şenlik)

Nazlı Bulum (Nil Tetik)

Gözde Seda Altuner (Gönül Güçlü)

Emir Taro Tekin (Selçuk Dağcı)

Alp Akar (Ali Arslan)

Selena: The Series'in beklenen yeni fragmanı yayınlandı!

Masumlar Apartmanı 5. bölüm fragmanı yayınlandı | Safiye'ye evlilik şoku!

Babil 15. bölüm fragmanı yayınlandı | İrfan'ın geri dönüşü nasıl olacak?

Hekimoğlu 21. bölüm fragmanı yayınlandı | Ateş ve ailesi bir arada!