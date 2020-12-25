Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden olan güzel oyuncu Melis Sezen Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler programına konuk oldu.

Şimdilerde Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı 'Derin' karakteri ile oyunculuk kariyerinde büyük bir yükselişe geçen Melis Sezen, Sadakatsiz'den sonra, karakterin yaşadıklarından dolayı binlerce mesaj aldığını ancak tepkilere karşı hazır olduğunu ifade etti.

"ALDATILDIM"

Melis Sezen kendisine sorulan "Aldatıldın mı" sorusuna da "Aldatıldım" yanıtını verdi. Sezen "Herkes aldatılmaz mı ya, ilk yaşadığımda kendimde bir özgüven sorunu yaşadım" diyerek sonrasında duygularının sıfırlandığını söyledi.

MELİS SEZEN MURAT DALKILIÇ'LA AŞK MI YAŞIYOR?

Geçtiğimiz aylarda Hande Erçel ile ilişkisini sonlandıran Murat Dalkılıç'ın Sadakatsiz dizisinin güzel oyuncusu Melis Sezen ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Sezen bu iddialara: "Herkese selam, bugün çıkan haberler asılsızdır. Hayatımda kimse yok. Sevgiler" diyerek sosyal medya hesabından yanıt verdi.