Sadakatsiz dizisinin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı!

Herkes tarafından merakla beklenen Sadakatsiz dizisinin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Kanal D'de 7 Ekim Çarşamba günü yayınlanacak Psikolojik gerilim türünde olan dizi kocasının onu aldattığını düşünen bir kadının hikayesini ele alıyor.