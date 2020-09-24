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Sadakatsiz dizisinin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı!

Herkes tarafından merakla beklenen Sadakatsiz dizisinin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Kanal D'de 7 Ekim Çarşamba günü yayınlanacak Psikolojik gerilim türünde olan dizi kocasının onu aldattığını düşünen bir kadının hikayesini ele alıyor.

Kanal D ekranlarının yeni başlayacak dizisi olan Sadakatsiz dizisinin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un olduğu, BBC Studios’un "Doctor Foster" isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği 7 Ekim Çarşamba 20.00'de izleyici ile buluşacak.

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24 Eylül 2020 Perşembe 08:59
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