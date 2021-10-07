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Sadakatsiz Gözde Seda Altuner hamile mi?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde Gönül karakterine hayat veren oyuncu Gözde Seda Altuner'in hamile olup olmadığı izleyenler tarafından merak ediliyor. Peki Sadakatsiz Gözde Seda Altuner hamile mi? Detaylar haberimizde...

Sadakatsiz Gözde Seda Altuner hamile mi?

Çarşamba günleri izleyici karşısına geçen Kanal D ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Sadakatsiz'de Gönül karakterine hayat veren oyuncu Gözde Seda Altuner'in aldığı kilolar izleyenlerin akıllarına "hamile mi?" sorularını getirdi. Biz de bunun üzerine merak edilen Sadakatsiz Gözde Seda Altuner hamile mi? sorusunun yanıtına haberimizde yer verdik...

SADAKATSİZ GÖNÜL KİM?

Sadakatsiz dizisinde Gönül karakterini canlandıran oyuncu Gözde Seda Altuner'dir. Dizide Gönül karakteri yeni sezona damga vurdu. Bahar ve Melih'in düğününde Gönül karakteri düğünü karıştırdı.

Sadakatsiz Gözde Seda Altuner hamile mi?

SADAKATSİZ GÖZDE SEDA ALTUNER HAMİLE Mİ?

Sadakatsiz dizisinde Gönül karakteri yeni sezona damga vurdu. Bahar ve Melih'in düğününde Gönül karakteri düğünü karıştırdı. Sadakatsiz dizisinde Gönül karakterinin kilosu merak edildi. İzleyiciler Sadakatsiz dizisinin Gönül'ünün hamile olup olmadığını araştırdı. Gönül karakterine hayat veren Gözde Seda Altuner'in aldığı kiloların ardından hamile olduğu yönünde iddialar ortaya atıldı. Altuner, cephesinden açıklama gelmedi. Gözde Seda Altuner'in 1.68 boyunda ve 60 kilo olduğu öğrenildi.

Sadakatsiz Gözde Seda Altuner hamile mi?

Gözde Seda Altuner Dizileri

2020 – Sadakatsiz
2010 – Öyle Geçer Zaman ki
2009 – Çılgın Kanal
2007 – Hayat Kavgam
2007 Eşref Saati
Gözde Seda Altuner Filmleri
2019 – Söz Vermiştin
2011 – Cast-ı Olan mı var
2009 – Melekler ve Kumarbazlar
2008 – İş Arıyoruz
2005 – Ev Hapsi

{TITLE_STRIP}Gözde Seda Altuner kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli?

 

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