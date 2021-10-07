Çarşamba günleri izleyici karşısına geçen Kanal D ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Sadakatsiz'de Gönül karakterine hayat veren oyuncu Gözde Seda Altuner'in aldığı kilolar izleyenlerin akıllarına "hamile mi?" sorularını getirdi. Biz de bunun üzerine merak edilen Sadakatsiz Gözde Seda Altuner hamile mi? sorusunun yanıtına haberimizde yer verdik...

SADAKATSİZ GÖNÜL KİM?

Sadakatsiz dizisinde Gönül karakterini canlandıran oyuncu Gözde Seda Altuner'dir. Dizide Gönül karakteri yeni sezona damga vurdu. Bahar ve Melih'in düğününde Gönül karakteri düğünü karıştırdı.

SADAKATSİZ GÖZDE SEDA ALTUNER HAMİLE Mİ?

Sadakatsiz dizisinde Gönül karakteri yeni sezona damga vurdu. Bahar ve Melih'in düğününde Gönül karakteri düğünü karıştırdı. Sadakatsiz dizisinde Gönül karakterinin kilosu merak edildi. İzleyiciler Sadakatsiz dizisinin Gönül'ünün hamile olup olmadığını araştırdı. Gönül karakterine hayat veren Gözde Seda Altuner'in aldığı kiloların ardından hamile olduğu yönünde iddialar ortaya atıldı. Altuner, cephesinden açıklama gelmedi. Gözde Seda Altuner'in 1.68 boyunda ve 60 kilo olduğu öğrenildi.

Gözde Seda Altuner Dizileri

2020 – Sadakatsiz

2010 – Öyle Geçer Zaman ki

2009 – Çılgın Kanal

2007 – Hayat Kavgam

2007 Eşref Saati

Gözde Seda Altuner Filmleri

2019 – Söz Vermiştin

2011 – Cast-ı Olan mı var

2009 – Melekler ve Kumarbazlar

2008 – İş Arıyoruz

2005 – Ev Hapsi

Gözde Seda Altuner kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli?