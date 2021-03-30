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Sadakatsiz Leyla kimdir? Aslı Orcan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? Hangi dizilerde rol aldı?

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'e Leyla karakteriyle giriş yapan Aslı Orcan izleyici tarafında merak konusu oldu. Peki Sadakatsiz Leyla kimdir? Aslı Orcan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? Hangi dizilerde rol aldı? Detaylar haberimizde...

Sadakatsiz Leyla kimdir? Aslı Orcan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? Hangi dizilerde rol aldı?

Karadayı, Çapkın ve Medcezir gibi dizilerden tanınan başarılı oyuncu Aslı Orcan, Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi Sadakatsiz'e Leyla karakteriyle katılmasının ardından araştırma konusu oldu. Peki Sadakatsiz Leyla kimdir? Aslı Orcan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? Hangi dizilerde rol aldı? İşte ayrıntılar...

Sadakatsiz Leyla kimdir? Aslı Orcan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? Hangi dizilerde rol aldı?

SADAKATSİZ LEYLA KİMDİR?ASLI ORCAN KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? 

Sadakatsiz dizisinde Leyla karakterine hayat veren Aslı Orcan,  27 Mayıs 1980 doğumlu olan oyuncu 1998 yılında Ege üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı – Türk Halk Oyunları bölümün eğitimini tamamladı.  "Magic you ney lames of passion" grubunda profesyonel dansçılık yapmıştır. Ekol Drama Okulu Sinema TV Oyunculuğu Bölümü’nde bulunmuş Ayla Algan’dan özel kamera oyunculuğu dersi ve diyalog dersi almıştır. Daha sonra Medcezir adlı dizide Deniz karakterini canlandırmıştır.

Sadakatsiz Leyla kimdir? Aslı Orcan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? Hangi dizilerde rol aldı?

EVLİ Mİ?

Ünlü oyuncu Aslı Orcan 2014 yılında meslektaşı Yetkin Dikinciler ile evlendi. Çiftin bu evliliklerinde bir evladı vardır.

 HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE ROL ALDI?

*Sır Kapısı / Sırlar Dünyası (2002)
*Hekimoğlu (2003)
*Burçak Tarlası (2004)
*Çapkın (2005)
*Sensiz Olmuyor (2005)
*Kaybolan Yıllar (2006) - Yasemin
*İki Yabancı (2007) - Rana
*Yemin (2007-2008) - Yeşim
*Ateş ve Barut (2008) - Yonca
*Cam Kırıkları (2009) - Emel
*Aile Saadeti (2009)
*Karadayı (2012 - 2013) - Serra Aşık
*Kurt Seyit ve Şura (dizi) (2014) - Barones Lola
*Medcezir (2014-2015) Deniz
*Bana Sevmeyi Anlat (2016) Berna
*Kara Yazı (dizi) Elif
*Kırmızı Kamyon (2021) Ayşe
*Sadakatsiz (2021) Leyla 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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