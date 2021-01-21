Sadakatsiz Selçuk öldü mü? Sadakatsiz Tarık Emir Tekin dizisinden ayrılıyor mu? Ekranların reyting rekortmeni Sadakatsiz dün akşam yine nefes kesen bir bölümle seyirciyi ekranları başına kilitledi. Baş rollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un yer aldığı Sadakatsiz son bölümü ile izleyenleri şok etti.

SADAKATSİZ SELÇUK ÖLDÜ MÜ?

Tarık Emir Tekin'in canlandırdığı Selçuk karakteri son bölümde Nil ve Asya'nın kendine tuzak kurduğunu öğrenir ve deliye döner.

Asya ve Nil'i takip eden Selçuk otogarda ikiliyi yakalar ancak Nil korkudan kaçar. Bir bina inşaatında sıkışan Nil, Selçuk'un üzerine gelmesiyle onu atlamakla tehdit eder. Volkan ise Nil'i Selçuk'tan kurtarma peşindedir. Ancak Asya'nın gözleri önünde biri yere yığılmıştır. düşen kişinin Selçuk olup olmadığı yayımlanan yeni bölümde belli olacak.

TARIK EMİR TEKİN DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Dizinin son sahnesinden düşen kişinin kim olduğu henüz bilinmemektedir. Tekin'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı hakkında herhangi bir açıklama yapılmamıştır.