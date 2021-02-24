İngiliz yapımı Doctor Foster'dan uyarlanan Sadakatsiz dizisine yeni bir oyuncu katıldı. Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'de Sinan Taşkıran karakteri dikkat çekti. Peki Sadakatsiz Sinan kimdir? İşte ayrıntılar...

SADAKATSİZ SİNAN KİMDİR?

Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizisi Sadakatsiz'de ipler geriliyor.

Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in paylaştığı dizi bir aldatma olayı ve sonrasında gelişenleri konu ediniyor.

Sadakatsiz dizisine yeni biri isim katıldı. En son Survivor 2021'de ünlüler takımında yarışarak izleyici karşısına çıkan başarılı oyuncu Cemal Hünal, Sinan Taşkıran karakteri ile Sadakatsiz'in oyuncu kadrosuna dahil oldu.

Sadakatsiz dizisinde Sinan Taşkıran, tıp Fakültesi’ni yarım bırakıp fotoğrafçı olan Asya’nın üniversiteden beri görmediği bir arkadaşıdır. Sadakatsiz dizisinde Sinan‘ın Tekirdağ’a gelmesi ise tüm dengeleri altüst edecektir.

SADAKATSİZ SİNAN KİMDİR?

Sadakatsiz dizisinde Sinan karakteriyle dikkatleri tekrar çeken Cemal Hünal, bir dönem Çağan Irmak'ın Issız adam filmiyle adından söz ettirmiştir...

Cemal Hakkında daha detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Cemal Hünal kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi filmlerde rol aldı?