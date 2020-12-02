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Sadakatsiz yeni bölüm bugün yok mu? Sadakatsiz yeni bölüm neden yok? Kaldırıldı mı? Yeni bölüm ne zaman?

Sadakatsiz yeni bölüm bugün neden yok ? Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Sadakatsiz'in yeni bölümünün bugün yayın akışında yer almaması dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmadı. Peki Sadakatsiz yeni bölüm bugün yok mu? Sadakatsiz yeni bölüm neden yok? Kaldırıldı mı? Yeni bölüm ne zaman?

Sadakatsiz yeni bölüm bugün yok mu? Sadakatsiz yeni bölüm neden yok? Kaldırıldı mı? Yeni bölüm ne zaman?

Sadakatsiz yeni bölüm bugün yok mu? Sadakatsiz yeni bölüm neden yok? Kanal D'nin yayın akışında bu akşam merakla beklenen Sadakatsiz dizisinin tekrar bölümünün yer alması dikkatlerden kaçmadı. Dizinin neden yeni bölümünün yayınlanmayacağı da dizi severler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Sadakatsiz yeni bölüm bugün yok mu? Sadakatsiz yeni bölüm neden yok? Kaldırıldı mı? Yeni bölüm ne zaman?

Sadakatsiz yeni bölüm bugün yok mu? Sadakatsiz yeni bölüm neden yok? Kaldırıldı mı? Yeni bölüm ne zaman?

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM BUGÜN YOK MU?

Bu akşam 9. yeni bölümü ile ekranlarda olması gereken Sadakatsiz dizisinin tekrar bölümü yayınlanacağı açıklandı. Sadakatsiz yeni bölümün ne zaman ekranlara geleceğine dair de henüz bir açıklama yapılmadı.

Sadakatsiz yeni bölüm bugün yok mu? Sadakatsiz yeni bölüm neden yok? Kaldırıldı mı? Yeni bölüm ne zaman?

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Sadakatsiz dizisinin bu akşam yeni bölümünün ekranlarda olmayacağını gören dizinin takipçileri Sadakatsiz bugün neden yok sorusunu araştırırken dizinin resmi Instagram hesabından konuyla ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada pandemi nedeni ile yeni bölümün bu akşam yayınlanmayacağı duyuruldu.

"Değerli izleyicilerimiz, pandemi sebebiyle ne yazık ki bu akşamki yayınımıza kısa bir sağlık arası veriyoruz. Haftaya görüşmek üzere..."
 

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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