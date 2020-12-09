Sevilen oyuncu Cansu Dere'nin baş rolünü Caner Cindoruk ile paylaştığı Sadakatsiz dizisi yeni bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek. Geçtiğimiz hafta yeni bölümü ekranlara gelmeyen dizinin bu bölümünde neler olacağı büyük merak konusu oldu. Bu kapsamda dizinin son bölümünü izlemek isteyenler Sadakatsiz yeni bölüm izle canlı Kanal D |Sadakatsiz son bölüm (9.bölüm) izle konularını araştırıyorlar. Sadakatsiz dizisinin yeni bölümünü (9.bölüm) haberimizden izleyebilirsiniz.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM İZLE CANLI KANAL D| SADAKATSİZ SON BÖLÜM (9.BÖLÜM) İZLE

Sadakatsiz dizisi bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de ekranlara gelecek. İşte yeni bölümde yaşanacaklar: 2 yıl sonra geri dönen Volkan, Asya'nın kapısına dayanıyor. Ancak Asya duydukları karşısında bir afallama yaşıyor. Asya'yı unutamadığını söyleyen Volkan ne yapmak istiyor?

Sadakatsiz dizisinin 9. bölümünü izlemek için tıklayınız.

SADAKATSİZ HANGİ GÜN OYNUYOR, SAAT KAÇTA?

Sadakatsiz dizisi Çarşamba günleri saat 20.00'de Kanal D'de ekranlara geliyor. Dizinin ilk olarak özeti ardındansa yeni bölümü izleyicisi ile buluşuyor.

SADAKATSİZ BUGÜN YENİ BÖLÜM VAR MI?

Sadakatsiz dizisinin 2 Aralık Çarşamba günü eski bölümü ekranlara gelmişti. Dizinin bu bölümü, yönetmen Neslihan Yeşilyurt'un Kovid-19 testi pozitif çıktığı için ekranlara gelmemişti. Dizinin bu akşam Kanal D yayın akışına göre 9. bölümü (yeni) ekranlara gelecek.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Volkan ve Asya artık yolun sonuna geliyor. İkili arasındaki ipler gerildikçe, yalanlar da ortaya çıkmaya başlıyor. Asya, oğlunu kaybetme korkusu yaşıyor. Volkan da onu buradan vurmak için Ali'yi yanına çekecek hamleler yapıyor. Ancak, Ali'nin onu Derin'in evinde bulması olayları karma karışık hale getiriyor. Ali anne ve babasının arasında olanları anlamlandırmaya çalışırken olanlar oluyor... Asya, Ali'ye gerçekleri anlatmanın zamanı geldiğini düşünüyor ve onu alıp gidiyor. Peki bu konuşmalar Ali'yi nasıl etkileyecek? Volkan ve Asya arasındaki gerilim onu nasıl etkileyecek?

Asya, oğlunu kaybetme korkusuyla hata yapacak mı? Volkan, bu durumları mahkemede ona karşı kullanacak mı?

SADAKATSİZ DİZİSİ HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?

Sadakatsiz dizisi BBC Studios'un 'Doctor Foster' isimli dizisinden uyarlanmıştır.

SADAKATSİZ DİZİSİNİN HİKAYESİ

Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan ( Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali’ye ( Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır...

Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya’nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan’ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek…

SADAKATSİZ DİZİSİ OYUNCULARI

Aysa Arslan (Cansu Dere))

Volkan Arslan (Caner Cindoruk)

Derin Güçlü ( Melis Sezen)

Mert Gelik (Eren Vurdem)

Bahar Gelik ( Yeliz Kuvancı)

Serap Şenlik ( Olcay Yusufoğlu

Nil Tetik ( Nazlı Bulum)

Gönül Güçlü ( Gözde Seda Altuner)

Selçuk Dağcı ( Emir Tarık Tekin)

Ali Arslan (Alp Akar)

Derya Samanlı ( Özge Özder)

Haluk Güçlü ( Burak Sergen)