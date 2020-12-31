Sadakatsiz'de tarih tekerrür etti! Derin Volkan'ın ikinci telefonunu buldu

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'in dün akşam yayınlanan 12. bölümünde Derin'in Volkan'ın ofisinde 2. bir telefon bulması diziye damga vurdu. Volkan'ın gizli telefonunda Asya'nın fotoğraflarını görünce yıkılan Derin'in o haline sosyal medyadan çokça yorum geldi. Derin'in o anları ise kameralara böyle yansıdı.