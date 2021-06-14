Sadakatsiz'den kazandığı paraları Marmaris'te harcayacak! Cansu Dere milyonluk yatırım için kesenin ağzını açtı

Kanal D'nin izlenme rekorları kıran dizisi Sadakatsiz'de Asya karakterini canlandıran Cansu Dere, Marmaris'ten iki arsa satın aldı.

Rol aldığı Sadakatsiz dizisinin sezon finali yapmasının ardından Marmaris'te tatil sezonunu açan 40 yaşındaki ünlü oyuncu Cansu Dere, bomba bir hamlede bulunarak kazancını gayrimenkule yatıran ünlülerden biri oldu.

MİLYONLUK YATIRIM

Cansu Dere, son yıllarda arkadaşlarıyla sürekli olarak gittiği Selimiye, Söğüt ve Bozburun'a yatırım da yapmak istedi.

Takvim'de yer alan habere göre bir süredir bölgede arazi arayışında olan Cansu Dere, biri Söğüt diğeri ise Bozburun'da iki ayrı arazi satın aldı.

Dere, araziler için toplam 1 milyon 200 bin TL ödedi.

AİLEDEN YADİGAR

Kendine yatırım yaptığını söyleyen Dere, "Ev almayı anlıyorum, ama bir sürü ev alabilmek için insanın bu deneyimden vazgeçmesini pek anlayamıyorum" diyerek bu düşüncesinin aileden yadigar olduğunu belirtti.

Dere, "Biz bir yerli değiliz. Dedelerimin bir konağı ya da köyü yok. Herkes başka ülkede, başka şehirde doğmuş" şeklinde açıklama yaptı