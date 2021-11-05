Sadakatsiz'in Aras'ı dizinin başını yaktı! Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü RTÜK'e başvurdu!

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve izlenme rekorları kıran Sadakatsiz dizisi çarşamba akşamı izleyici karşısına çıktı .Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen gibi isimlerin olduğu dizi ikinci sezonunda bomba gibi ilerliyor.

Çok sevdiği kocası tarafından aldatılan Asya, zamanında zorluklar çekse de hayattaki tek güvendiği oğlu ile hayatını devam ettiriyor.

Diziye yeni katılan Aras, trafik kazası sonrası Asya ile karşılaştı. Aras hafızasını kaybederken Asya bu süreçte ona hep destek çıktı. Aras ve Asya'nın arasında bir etkileşim olurken Asya çoktan Aras'a bir şans verdi. Aras ise bu süreçte hem kim olduğunu hatırlamaya çalışıyor hem de Asya ile keyifli dakikalar geçiriyor. İkilinin beraber olması Volkan'ı kızdırırken Volkan çoktan Aras için hain planlarını hazırladı.

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAREKETE GEÇTİ

Tapu ve Kadastro'ya giderek yaşadığı evin kimin üzerine olduğunu öğrenmek için bilgi almak isteyen Aras, Tapu'da görevli kişinin yardımı sayesinde öğrenecekti... Görevli 1 -2 saat bekleyin, öğreneceğiz demişti.

O sıra Aras'ın peşinde olan başka birileri sürekli Aras'ı takip ederken bu kişiler kim olduğunu öğrenmemesi için çabalıyordu. Tapu ve Kadastro'ya giderek para teklifinde bulunuldu Çalışan ise bu rüşveti kabul etti ve Aras'ın başvurusunu yerine getirmedi.

Dizi zaten milyonlarca kişi tarafından izlenirken bu ayrıntı kimsenin gözünden kaçmadı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ise rüşvet yüzünden Sadakatsiz dizisini RTÜK'e şikayet etti.