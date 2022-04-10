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  3. Sadakatsiz’in Asya’sından hayranlarını üzecek karar! Cansu Dere İspanya’ya mı taşınıyor?

Sadakatsiz’in Asya’sından hayranlarını üzecek karar! Cansu Dere İspanya’ya mı taşınıyor?

Sadakatsiz dizisinde Asya karakterine hayat veren Cansu Dere, hayranlarını üzecek yeni bir karar aldı. Güzel oyuncu, İspanya’da olacak.

Sadakatsiz’in Asya’sından hayranlarını üzecek karar! Cansu Dere İspanya’ya mı taşınıyor?

Kanal D’nin sevilen dizisi Sadakatsiz’de Asya rolünü canlandıran Cansu Dere, Hard Rock Madrid Hotel'deki basın toplantısına katıldı. Kendisine gösterilen ilgiyi karşılıksız bırakmayan Cansu Dere, gerçekleştirilen toplantıda önemli açıklamalarda bulundu.

Sadakatsiz’in Asya’sından hayranlarını üzecek karar! Cansu Dere İspanya’ya mı taşınıyor?

“DAHA FAZLA GELMEYİ PLANLIYORUM”

Hayranlarıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşayan güzel oyuncu Cansu Dere,  "Madrid'de olduğum için çok mutluyum, buraya daha fazla gelmeyi planlıyorum" diye konuştu.

Sadakatsiz’in Asya’sından hayranlarını üzecek karar! Cansu Dere İspanya’ya mı taşınıyor?

“KENDİMİ BURAYA YAKIN HİSSEDİYORUM”

Hayranlarının sorduğu soruları samimi bir şekilde yanıtlayan Dere, "İspanya ile kültürel olarak benzer yanlarımızın olduğunu düşünüyorum ve bu yüzden kendimi buraya çok yakın hissediyorum. Zaten Madrid'e de sık sık gelip gidiyorum. Burada olduğum için çok mutluyum ve daha fazla gelmeyi planlıyorum” ifadelerini kullandı.

Sadakatsiz’in Asya’sından hayranlarını üzecek karar! Cansu Dere İspanya’ya mı taşınıyor?

Sadakatsiz’in Asya’sından hayranlarını üzecek karar! Cansu Dere İspanya’ya mı taşınıyor?

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