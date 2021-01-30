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Sadakatsiz'in Derin'i ile Enis Arıkan'dan dans şovu! Programa damga vurdular

Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Sadakatsiz'de Derin karakterine hayat veren Melis Sezen, Exxen'de yayınlanan Enis Arıkan'ın programına konuk oldu. Ünlü isimlerin danslarını taklit eden ikili, dans şovu ile çok konuşuldu.

Sadakatsiz'in Derin'i ile Enis Arıkan'dan dans şovu! Programa damga vurdular

Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen için "@EnisArıkan" adlı programı sunan Enis Arıkan'ın bu haftaki konuğu Melis Sezen oldu. Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen ile Arıkan'ın sergilediği dans şovu olay olurken, programda renkli anlar yaşandı.

DANS ŞOVLARIYLA PROGRAMA DAMGA VURDULAR

Dizideki halinin aksine bir tutum sergilen Melis Sezen programda sempatisiyle büyük beğeni topladı. Enis Arıkan ile birlikte dans eden Sezen, ünlü isimlerin taklitlerini yaparak seyirciye keyifli dakikalar yaşattı. Serdar Ortaç'tan Yıldız Tilbe'ye, Yonca Evcimik'ten Hande Yener'e kadar birçok ismin dansını taklit eden ünlü isimler performanslarıyla alkışları topladı.

Sadakatsiz'in Derin'i ile Enis Arıkan'dan dans şovu! Programa damga vurdular

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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