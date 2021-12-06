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  3. Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen Altın Kelebek Ödül Töreni'ne sarhoş mu geldi? Cesur kıyafeti ve sözleriyle geceye damga vurdu! "Bunu tutuyorum çünkü elimde"

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen Altın Kelebek Ödül Töreni'ne sarhoş mu geldi? Cesur kıyafeti ve sözleriyle geceye damga vurdu! "Bunu tutuyorum çünkü elimde"

Sadakatsiz dizisinde Derin karakterine hayat veren Melis Sezen sinema, televizyon ve müzik dünyasının en iyilerine verilen 47. Altın Kelebek Ödülleri Töreni'ne kıyafeti ve söyledikleriyle damga vurdu. Ödülünü alırken "Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an. Çok heyecanlıyım" sözleriyle geceye sarhoş geldiği yorumlarını doğurdu.

Bu yıl 47'ncisi düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri, Zorlu PSM'de düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirileceği geceyi oyuncu Cem Davran ve Çağla Şıkel sundu.

İDDİALI KIYAFETİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Altın Kelebek Özel Jürisi tarafından, başarıları, yetenekleri ve duruşlarıyla gelecek vadeden oyuncular arasından seçilen 'Pantene Yıldızı Parlayanlar' kategorisini kazanan Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde Derin karakterine hayat veren oyuncu Melis Sezen, kırmızı halıya damgasını vurdu. Melis Sezen, dekoltesiyle dikkat çekti.

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen Altın Kelebek Ödül Töreni'ne sarhoş mu geldi? Cesur kıyafeti ve sözleriyle geceye damga vurdu! "Bunu tutuyorum çünkü elimde"

"ARTIK İNMEM LAZIM"

Törende ödülü almak için sahneye çıkan Sezen, yaptığı konuşmayla gündeme bomba gibi düştü. Sezen, "Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an. Çok heyecanlıyım, kusura bakmayın lütfen. Artık inmem lazım." ifadelerine kullandı.

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen Altın Kelebek Ödül Töreni'ne sarhoş mu geldi? Cesur kıyafeti ve sözleriyle geceye damga vurdu! "Bunu tutuyorum çünkü elimde"

Bu sözler sosyal medyada kısa sürede gündem olurken "Törene sarhoş gelmiş", "İçtin mi Melis?" yorumları yapıldı.

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