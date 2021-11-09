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  3. Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen şarkı söyledi sosyal medya yıkıldı! 'Sana Bayılıyorum' yorumuyla oyunculuğu kadar sesiyle de ses getirdi!

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen şarkı söyledi sosyal medya yıkıldı! 'Sana Bayılıyorum' yorumuyla oyunculuğu kadar sesiyle de ses getirdi!

Sadakatsiz dizisinde Derin karakterine hayat veren güzel oyuncu Melis Sezen sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Zeynep Bastık’ın “Sana Bayılıyorum” şarkısını söyledi. Sezen'in oyunculuğu kadar sesi de olay yarattı.

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen şarkı söyledi sosyal medya yıkıldı! 'Sana Bayılıyorum' yorumuyla oyunculuğu kadar sesiyle de ses getirdi!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde Caner Cindoruk ve Cansu Dere ile başrolü paylaşan 24 yaşındaki güzel oyuncu Melis Sezen, başarılı performansı kadar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor.

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen şarkı söyledi sosyal medya yıkıldı! 'Sana Bayılıyorum' yorumuyla oyunculuğu kadar sesiyle de ses getirdi!

1,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabının hikaye kısmından  Zeynep Bastık’ın “Sana Bayılıyorum” şarkısını söylerken videoya çekerek paylaşan Melis Sezen dikkatleri üzerine çekti.

Oyuncunun sesi kimi takipçileri tarafından beğenilirken kimisi ise beğenmedi.

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