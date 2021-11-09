Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen şarkı söyledi sosyal medya yıkıldı! 'Sana Bayılıyorum' yorumuyla oyunculuğu kadar sesiyle de ses getirdi!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde Caner Cindoruk ve Cansu Dere ile başrolü paylaşan 24 yaşındaki güzel oyuncu Melis Sezen, başarılı performansı kadar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor.

1,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabının hikaye kısmından Zeynep Bastık’ın “Sana Bayılıyorum” şarkısını söylerken videoya çekerek paylaşan Melis Sezen dikkatleri üzerine çekti.

Oyuncunun sesi kimi takipçileri tarafından beğenilirken kimisi ise beğenmedi.