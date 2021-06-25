Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den bomba açıklamalar! "Zengindi, kaçtım"

Ekranların en sevilen dizileri arasında olan Sadakatsiz'in başrol oyuncularından Melis Sezen, İbrahim Selim'in YouTube'da sunduğu "İbrahim Selim ile Bu Gece" programına konuk oldu. Hakkında merak edilenleri samimi bir şekilde anlatan oyuncu açıklamalarıyla dikkat çekti.

24 yaşındaki güzel oyuncu "Flörtün ilk buluşmada ne yaparsa 'Arkadaşıma araba çarpmış, hastaneye gitmeliyim' deyip kaçarsın?" sorusuna verdiği yanıtla şaşırttı.

"ORADAN KAÇTIM"

Sorunun ardından başına gelen ilginç olayı anlatan Sezen, "Malvarlığı yüksek zengin biriydi. Bana dedi ki; 'Şu site var biliyor musun?' 'Evet, biliyorum' dedim. 'İşte o bizim. Karşıda da şu site var, o da bizim' falan dedi. Oradan kaçtım." dedi.

"ÖYLE OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

İbrahim Selim'in "O buluşmaya neden gittin ki?" sorusuna, "Öyle olduğunu bilmiyordum. Tanışmamız çok romantikti. Havaalanında tanıştık. Filmlerdeki gibi alakasız bir tesadüf. Romantik bir hikayeymiş gibi geldi. Bir yemeğe çıkayım, bakayım nasıl biriymiş dedim, sonra kaçtım." şeklinde açıklamada bulundu.

"AĞIR GELDİĞİ ZAMANLAR OLDU"

Sadakatsiz dizisinde Derin karakterini canlandıran Melis Sezen bazen rolünün etkisi altında kaldığını belirterek, "Ağır geldiği zamanlar oldu. Bazen psikolojimi etkilediği de oldu. Ama bence çok şanslıyım böyle bir karaktere hayat verdiğim için. Sen karakteri dönüştürüyorsun, karakter de seni dönüştürüyor. Ben Derin'de bunu yaşadığımı düşünüyorum. Çok saf bir şekilde aşık. Başka hiçbir şey düşünmüyor. Volkan'a tamamen inanıyor ve onu hayatının merkezine koyuyor." dedi.

"YAKINDA SAHTE HESAP AÇACAĞIM"

Melis Sezen, "Sosyal medyada sahte hesabın var mı?" sorusuna yanlışlıkla yanlış şeyleri beğenmemek için lazım olduğunu söyleyerek, "Yok ama yakında açacağım." yanıtını verdi.