Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder'den hamilelik pozu!

Mucize Doktor dizisinden Sadakatsiz dizisine transfer olan oyuncu Özge Özder'in 7 aylık hamile olduğunu yeni öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi. Dizide karnının şişikliğini hiç belli etmeyen güzel oyuncu sosyal medya hesabından hamile pozlarını paylaşınca takipçileri şaştı kaldı.

İki yıl aşk yaşadığı kendisinden 8 yaş küçük şarkıcı Sinan Güleryüz ile Ağustos 2018'de evlenen oyuncu Özge Özder'in karnı burnunda pozları sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Sadakatsiz'de bekar bir kadını canlandıran Özge Özder'in karnı burnunda halini gören takipçileri "Çok güzel saklamışsın..." yorumlarında bulunmadan edemedi.

''ÇOCUK DÜŞÜNMÜYORUZ'' DEMİŞTİ

Geçen yıl çocuk düşünmediklerini söyleyen Özge Özder, "Canımız ne zaman çekerse" şeklinde bir açıklama yapmıştı.

işte Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder'in karnı burnunda paylaşımları...

Özge Özder paylaşımına "Bizim yeni yıl hediyemiz belli" notunu düştü...