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  3. Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder'den hamilelik pozu!

Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder'den hamilelik pozu!

Sadakatsiz dizisinin Derya'sı oyuncu Özge Özder sosyal medyaya paylaştığı fotoğraflarıyla herkesi şaşırttı. Dizide bekar bir kadını canlandıran Özder'in 7 aylık hamile olduğunu öğrenen hayranları şoka uğradı. Bazıları fotoğrafın yorum kısmına ''Çok güzel saklamışsın...'' yazdı.

Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder'den hamilelik pozu!

Mucize Doktor dizisinden Sadakatsiz dizisine transfer olan oyuncu  Özge Özder'in 7 aylık hamile olduğunu yeni öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi. Dizide karnının şişikliğini hiç belli etmeyen güzel oyuncu sosyal medya hesabından hamile pozlarını paylaşınca takipçileri şaştı kaldı. 

İki yıl aşk yaşadığı kendisinden 8 yaş küçük şarkıcı Sinan Güleryüz ile Ağustos 2018'de evlenen oyuncu Özge Özder'in karnı burnunda pozları sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Sadakatsiz'de bekar bir kadını canlandıran Özge Özder'in karnı burnunda halini gören takipçileri "Çok güzel saklamışsın..." yorumlarında bulunmadan edemedi.

Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder'den hamilelik pozu!

''ÇOCUK DÜŞÜNMÜYORUZ'' DEMİŞTİ

Geçen yıl çocuk düşünmediklerini söyleyen Özge Özder, "Canımız ne zaman çekerse" şeklinde bir açıklama yapmıştı.

işte Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder'in karnı burnunda paylaşımları...

Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder'den hamilelik pozu!

Özge Özder paylaşımına "Bizim yeni yıl hediyemiz belli" notunu düştü...

Özge Özder paylaşımına

Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder'den hamilelik pozu! Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder'den hamilelik pozu!

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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