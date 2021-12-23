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Sadakatsiz'in Gönül Güçlü'sü Gözde Seda Altuner'den güldüren paylaşım! "Ben doğurdum bunları"

Kanal D ekranlarında yayınlanan çarşamba günlerine damga vuran Sadakatsiz dizisinde Gönül Güçlü karakteriyle izleyiciyi kendine sevdiren Gözde Seda Altuner'in Melis Sezen ve Doğan Can Sarıkaya ile yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Berkay Ateş'in başrollerinde olduğu Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde Gönül Güçlü karakteriyle ortalığı yakıp yıkan başarılı oyuncu Gözde Seda Altuner sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla takipçilerini güldürdü.

Dizide çocukları Derin ve Demir karakterine hayat veren Melis Sezen ve  Doğan Can Sarıkaya'yı yanına alarak çektiği videoyu Instagram hesabından paylaşan Altuner, setteki keyifli halleri takipçilerine göstermiş oldu.

Sadakatsiz'in Gönül Güçlü'sü Gözde Seda Altuner'den güldüren paylaşım! Ben doğurdum bunları

Instagram'da 77 bini aşkın takipçisi bulunan Gözde Seda Altuner, "Allah'ım şunlara bak! Ben doğurdum bunları ya" diyerek espri yaptı. Paylaşımı takipçilerinin oldukça hoşuna gitti.

GÖZDE SEDA ALTUNER KİMDİR?

Gözde Seda Altuner 16 Haziran 1982 yılında İstanbul da dünyaya gelmiştir. Şu an 37 yaşında olan güzel oyuncu ikizler burcudur. Çocukluk yıllarında beri oyuncu olmak isteyen Gözde Seda Altuner Müjdat Gezen Sanat Merkezi tiyatro bölümünü başarı ile tamamlamıştır.

En son 2019 yılında sinemalar da yayınlanan Söz Vermiştim isimli sinema filminde Bilge karakterini canlandırmıştır. Oyunculuk hayatına 2005 yılında Ev hapsi isimli sinema filmi ile sektöre adım atmıştır.

{TITLE_STRIP}Gözde Seda Altuner kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli?

Sadakatsiz'in Gönül Güçlü'sü Gözde Seda Altuner'den güldüren paylaşım! Ben doğurdum bunları

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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