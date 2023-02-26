Sadam Dauda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sadam Dauda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sadam Dauda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sadam Dauda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sadam Dauda 20 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sadam Dauda Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Debibi United FC futbol takımında oynamaktadır. Debibi United FC takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sadam Dauda'nin Debibi United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sadam Dauda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sadam Dauda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Sadam Dauda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sadam Dauda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ağustos 2022 yılında King Faisal

25 Ocak 2023 yılında Debibi United

Sadam Dauda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sadam Dauda şuan Debibi United FC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.