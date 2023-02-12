Sadat Anaku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sadat Anaku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sadat Anaku adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sadat Anaku Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sadat Anaku 9 Aralık 2000 tarihinde Arua şehrinde doğmuştur. Aslen Uganda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sadat Anaku Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Womunafu13 Soccer Agency yapmaktadır. Sadat Anaku, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dundee United FC futbol takımında oynamaktadır. Dundee United FC takımına 25 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Sadat Anaku'nin Dundee United FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Sadat Anaku Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sadat Anaku isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sadat Anaku Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sadat Anaku futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ağu 2022 yılında Dundee United

Sadat Anaku Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sadat Anaku şuan Dundee United FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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