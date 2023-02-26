Sadat Mohammed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sadat Mohammed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sadat Mohammed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sadat Mohammed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sadat Mohammed 17 Kasım 2001 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sadat Mohammed Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Georgios Galimytakis yapmaktadır. Sadat Mohammed, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Legon Cities FC futbol takımında oynamaktadır. Legon Cities FC takımına 15 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Sadat Mohammed'nin Legon Cities FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sadat Mohammed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sadat Mohammed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sadat Mohammed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sadat Mohammed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Mart 2021 yılında Dreams FC

15 Ağustos 2022 yılında Legon Cities FC

Sadat Mohammed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sadat Mohammed şuan Legon Cities FC takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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