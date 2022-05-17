Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (SADAT) Beylikdüzü'ndeki genel merkez binası önüne gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu burada birtakım iddialarda bulunarak açıklamalarda bulunmuştu. SADAT, Kemal Kılıçdaroğlu hakkında adli makamlara şikayette bulunacağını açıklarken söz konusu kurum vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bizlerde en çok araştırılan "SADAT nedir, kim kurdu? Açılımı nedir? SADAT ne iş yapar? " sorularının yanıtlarına haberimizde yer verdik.

SADAT NEDİR, KİM KURDU? AÇILIMI NEDİR?

SADAT Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. uluslararası savunma alanında danışmanlık ve askeri eğitim veren ilk ve tek Türk şirketidir.

SADAT Savunma Emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi başkanlığında Türk Silahlı Kuvvetlerinin çeşitli birliklerinden emekli olan 23 Subay ve Astsubay tarafından kurulmuştur. Şirket Ana Sözleşmesi 28 Şubat 2012 tarihli ve 8015 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanarak faaliyetlerine başlamıştır.

SADAT NE İŞ YAPAR?

SADAT danışmanlık, eğitim ve ikmal olmak üzere üç ana alanda hizmet sunmaktadır.

SADAT'ın misyonunda şu ifadeler yer almaktadır:

"Uluslararası alanda Silahlı Kuvvetlerin ve İç Güvenlik Güçlerinin organizasyonu amacıyla, stratejik danışmanlık, özel savunma ve güvenlik eğitimleri ile donatım alanlarında hizmet vererek, İslam Ülkeleri arasında savunma ve savunma sanayi işbirliği ortamı oluşturmak ve İslam Dünyasının kendine yeterli bir askeri güç olarak da Dünya Süper Güçleri arasındaki hak ettiği yeri almasına yardımcı olmaktır."

SADAT KURUCUSU ADNAN TANRIVERDİ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

SADAT'ın kurucusu olan Adnan Tanrıverdi, 08 Kasım 1944 tarihinde Konya'nın Akşehir ilçesinde dünyaya geldi.

İlkokul, ortaokul ve liseyi Akşehir'de tamamlayan Adnan Tanrıvrdi, orta tahsilinden sonra 1962-1963 öğrenim yılında bir yıl ilkokulda vekil öğretmen olarak görev yaptı. 1963-1964 öğrenim yılında bir yıl İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Bölümünde öğrenim gördü.

1964 yılında Kara Harp Okuluna giren Adnan Tanrıverdi, 30 Ağustos 1966 yılında; Topçu Subayı olarak pekiyi derece ile Kara Harp Okulundan mezun oldu. 1967 yılında Topçu ve Füze Okulu Subay Temel Kursunu ikincilikle bitiren Adnan Tanrıverdi, sırasıyla;

23'ncü Piyade Tugayı 8inci Topçu Taburunda (İstanbul),

10'uncu Piyade Tümeni Topçu Alayında (Tatvan),

58'inci Topçu Er Eğitim Tugayı Karargah Bölüğü,

1'inci Topçu Taburunda Batarya Komutanlıkları (Burdur) görevlerinde bulundu.

30 Ağustos 1970'de Üsteğmen, 30 Ağustos 1973'de Yüzbaşı rütbesine yükseltildi. Topçu ve Füze Okulu Kurslar Alayı Yedek Subay taburunda Yedek Subay Bölük Komutanlığı yaptı.

Akademi öncesi Özel Tekamül Kursları, Fransızca Temel Kursu ve Gayri nizami Harp Kursu gördü.

1990 yılında 8inci Kolordu Topçu Alay Komutanlığı (Malazgirt) görevine atandı. Bu görevde iken 30 Ağustos 1992 tarihinde Tuğgeneralliğe yükseltildi.

1992-1995 yılları arasında üç yıl 2'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı (Kartal), 1995-1996 yıllarında da Kara Kuvvetleri Sağlık Daire Başkanlığı görevlerinde bulunduktan sonra 30 Ağustos 1996 yılında kadrosuzluktan emekliye sevk edildi.

Emekliye ayrıldıktan sonra, 1997:1998 yılları arasında bir yıl süre ile fahri olarak , Üsküdar FM Radyosunun Genel Koordinatörlük görevini yürüttü. 30 Mayıs 2004 tarihinde İhlâs Marmara Evleri Camii Yaptırma ve Yardım Derneği Yönetim Kurulunda yer aldı. 28 Kasım 2004 : 22 Kasım 2009 tarihleri arasında Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER)nin Genel Başkanlığı görevini üstlenmiştir.

2012 yılında TSK'dan emekli olan 23 Subay ve Astsubay ile SADAT'ı kurmuştur.

Ağustos 2016 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atanmıştır.

Evli ve iki çocuk babası olan Tanrıverdi, Fransızca bilmektedir.