SADAT'a alınmayan Kılıçdaroğlu: "SADAT bir paramiliter kuruluştur"

CHP Genel Başkanı bugün İstanbul'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski başdanışmanı ve emekli asker olan Adnan Tanrıverdi'nin kurucusu olduğu Beylidüzü'nde bulunan SADAT'a gitti. Bina içerisine alınmayan Kılıçdaroğlu, içeriye alınmamasının ardından açıklamalarda bulunan KılıçdAroğlu "Türkiye asla paramiliter kuruluşlara, kurumlara teslim edilmeyecektir. Seçim güvenliği önemlidir. Şu anda önünde bulunduğumuz SADAT bir paramiliter kuruluştur."

"BURASI TERÖRİST YETİŞTİREN BİR KURULUŞ"

Kılıçdaroğlu daha düne kadar bu kuruluşun Erdoğan'ın danışmanlığını yaptığını, kuruluşun hedefleri arasında gayrinizami harp eğimi olduğunu, kuruluşun içinde sabotaj, baskın, pusu kurma, tahrip, suikast ve tedhiş olduğunu iddia etti.

Sözlerine "Burası aynı zamanda terörist yetiştiren de bir kuruluş. Dolayısıyla eğer bugün Türkiye’de milyonlarca insan varsa ve Suriye’den gelmişlerse bunların buraya gelişlerinde en büyük rolü oynayan da SADAT’tır." şeklinde devam eden Kılıçdaroğlu, Erdoğan' bu kuruluşu neden danışman yaptığını ve hangi gerekçeyle çalıştığını sordu.

CHP'nin ülkede demokratik yollarla seçim yapılması için her şeyi yapacaklarını söylene Kılıçdaroğlu, "SADAT gibi kuruluşlar, ki olursa olsun, seçimi gölgeleyecek herhangi bir şey olursa sorumlusu burası ve Saray’dır. Bunu bütün Türkiye’ye ve halkımıza açıkça ifade ediyoruz." şeklinde konuştu.

CHP'nin Kuvayi Milliyeci olduğu vurgusunu yapan Kılıçdaroğlu, SADAT gibi kuruluşlardan korkmadıklarını , bilgi almak için geldikleri halde korkup kapıyı açmadıklarını söyleyip, "korkalar kapıyı açmayanlardır." dedi.