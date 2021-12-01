Sadece bebeği değil, ciğerleri de yaktı! Yozgat'ta 1 aylık bebeğini sobada yakıp öldürdüğü iddia edilen anne Fatma Büyük gözaltına alındı!
Yozgat'ın Çandır ilçesinde, 1 aylık bebeğini sobada yakarak öldürdüğü iddia edilen anne, gözaltına alındı.
Korkunç iddia, Yozgat'ın Çandır ilçesi Büyükkışla köyünde meydana geldi. İki çocuk annesi Fatma Büyük (25), komşuların iddiasına göre, 1 aylık oğlunu sobada yakarak ölümüne sebep oldu. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler anne F.B.'yi gözaltına aldı. Bebeğin cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Polis ve jandarma bölgede incelemelerini sürdürüyor.