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  3. Sadece bebeği değil, ciğerleri de yaktı! Yozgat'ta 1 aylık bebeğini sobada yakıp öldürdüğü iddia edilen anne Fatma Büyük gözaltına alındı!

Sadece bebeği değil, ciğerleri de yaktı! Yozgat'ta 1 aylık bebeğini sobada yakıp öldürdüğü iddia edilen anne Fatma Büyük gözaltına alındı!

Yozgat'ın Çandır ilçesinde, 1 aylık bebeğini sobada yakarak öldürdüğü iddia edilen anne, gözaltına alındı.

Sadece bebeği değil, ciğerleri de yaktı! Yozgat'ta 1 aylık bebeğini sobada yakıp öldürdüğü iddia edilen anne Fatma Büyük gözaltına alındı!

Korkunç iddia, Yozgat'ın Çandır ilçesi Büyükkışla köyünde meydana geldi. İki çocuk annesi Fatma Büyük (25), komşuların iddiasına göre, 1 aylık oğlunu sobada yakarak ölümüne sebep oldu. Mahalle sakinlerinin  ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sadece bebeği değil, ciğerleri de yaktı! Yozgat'ta 1 aylık bebeğini sobada yakıp öldürdüğü iddia edilen anne Fatma Büyük göz altına alındı!

Olay yerine gelen ekipler anne F.B.'yi gözaltına aldı. Bebeğin cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Polis ve jandarma bölgede incelemelerini sürdürüyor.

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