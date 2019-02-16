SAKARYA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, günümüzde artık sadece bireylerin ve kurumların değil şehirlerin de yarıştığını belirtti.

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'i makamında ziyaret eden Dönmez, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.



Kentteki faaliyetler hakkında bilgi alan Bakan Dönmez, daha sonra Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'nu ziyaret etti.



Sakarya'nın hızla büyüdüğünü ve geliştiğini belirten Dönmez, kentin bölgede marka şehir olma yönünde hızla adım attığını, örnek projeler ortaya koyduğunu söyledi.



Bakan Dönmez, Bakanlığıyla ilgili olan elektrik ve doğal gaz altyapısına ait sorunların şehirde büyük oranda çözüldüğünü dile getirdi.

Erenler ilçesindeki Sakarya Park'ta yer alan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hidroelektrik Santrali'nde incelemelerde bulunan Bakan Dönmez, Başkan Toçoğlu'ndan santral hakkında bilgi aldı.





- "Daha önceki seçimlerde olduğu gibi 17-0 yapma hedefindeyiz"



AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret eden Bakan Dönmez, Sakarya'nın, Büyükşehir Belediye Başkan adayları Ekrem Yüce'nin seçilmesinin ardından bölgenin cazibe merkezi olmaya devam edeceğini aktardı.



Bakan Dönmez, Sakarya'nın geçmişte tarım kenti olarak anılırken, bugün artık ciddi dönüşüm neticesinde bir ticaret merkezi haline geldiğini dile getirerek, "Bunda hiç şüphesiz bulunduğu coğrafyadaki konumun etkisi büyük. O konumu iyi değerlendiremeyen yöneticiler olursa herhangi bir mesafe katetmeniz mümkün değil. Günümüzde sadece bireyler, kurumlar yarışmıyor, kentler de yarışıyor. Bu rekabetin güzel örneklerini görüyoruz." şeklinde konuştu.



Sakarya'da Cumhur İttifakı'yla seçimlere girildiğini anımsatan Dönmez, "Daha önceki seçimlerde olduğu gibi 17-0 yapma hedefindeyiz. Sayın başkanlarımızdan ve adaylarımızdan bu yönde geri dönüşler de aldık. Bu bizleri ayrıca mutlu etti." dedi.





Kaynak: AA