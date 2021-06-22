Sadece dinlenmek istemişti! Soluklanmak için oturdu, feci şekilde can verdi | Mermer blokun altında kaldı

Adıyaman'da cinayet gibi bir iş kazası yaşandı. Mermer ocağında meydana gelen iş kazasında 42 yaşındaki Abuzer Parlak feci şekilde can verdi.

İŞ MAKİNASININ DEVİRDİĞİ BLOKLAR ÜZERİNE DEVRİLDİ

Kahreden ölüm akşam saatlerinde merkeze bağlı Çamlıca Köyü yakınlarında meydana geldi. Mermer ocağında çalışan 3 çocuk babası Parlak, yorulduğu için dinlenmek istedi. Parlak dinlenirken, Cezair Yılmaz’ın kullandığı iş makinasının devirdiği mermer bloğun altında kaldı.

MERMER BLOKUN ALTINDAN C ANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Parlak mermer blokların altında kalırken, diğer işçilerin bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından Parlak'ın bedeni mermer blokun altından çıkarıldı. Parlak'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenirken, cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma Parlak’ın ölümüne neden olan iş makinası operatörü Cezair Yılmaz'ı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.