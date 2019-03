Sadece eğitime can vermekle kalmadılar, 2 bin 500 kişiye umut oldular

Türk Kızılayı ve Türk Eğitim Derneği (TED) binlerce can için el ele verdi. "Eğitime Can Verenler Şimdi de Kan veriyor" kampanyası ile kan bağışının önemine vurgu yapılırken 2 bin 500 bağışçı bir cana umut olmak için harekete geçti.

Türk Eğitim Derneği'nin "Eğitime Can Verenler Şimdi de Kan Veriyor" başlığında Türkiye çapında yürüttüğü kan kampanyası sonuçlandı. Türkiye genelinde 3 ay süren kampanyada, TED Okullarında görevli öğretmen ve idari personel, TED Üniversitesi, Türk Eğitim Derneği Genel Merkezi, TED mezunları ve kampanyayı duyan gönüllüler de katıldı. Kampanya sonucunda 2 bin 500 bağış toplandı.

"Sadece eğitim değil insanın olduğu her yerdeyiz"

Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ve Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu'nun ortak projesiyle yürütülen kampanyada isteyen bağışçılar kök hücre bağışı da yaptı. TED Genel Başkanı Pehlivanoğlu, "Odağında eğitim olan bir sivil toplum kuruluşu olarak amacımız biz yetişkinlerin duyarlılığını öğrencilerimize ve toplumun her kesimine gösterebilmekti. O nedenle TED sadece eğitim değil, insanın olduğu her noktada vardır ve var olmaya devam edecektir. Kuruluş yılları birbirine eş olan bu iki kurumun ana hedefi ortaktır. İnsana yardım, insana hayat sunmak. Bu nedenle biz kan bağışı kampanyamızı yürütürken, "Eğitime Can Verenler Şimdi de Kan Veriyor" dedik. İyi sonuçlar aldık. Devam edeceğiz. Duyarlılıkları ile kampanyaya katkı sunanlara teşekkürler." açıklaması yaptı.

"Bugün bağış alamadık deme şansımız yok"

Kızılay'ın her gün ülke çapına yayılmış 1300 hastaneye yaklaşık 9 bin ünite kan ulaştırmak zorunda olduğunu hatırlatan Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, bu büyük ve hiçbir şekilde ihmal edilemeyecek sürece verdikleri destek için TED ailesine teşekkür etti. Dr. Kerem Kınık, "Bizden kan bekleyen hasta veya yaralılara "bugün kan bağışı alamadık" deme şansımız yok. Her gün bu çalışmayı yeniden ve yeniden yapmak zorundayız. Üniversitelerimiz bizim çalışmalarımıza büyük destek veriyor. Geçen yıl 200 bin ünite kan bağışını üniversite öğrencilerinden aldık. TED ailesi de artık önemli kan bağışçılarımız arasındaki yerini aldı. Özellikle kış aylarında, kan bağışımızın düştüğü günlerde verdikleri destek için kendilerine teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: İHA