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  3. Sadece evlenmek istemişti! Evlenmek istediği sevgilisinin ailesi tarafından, başından vurularak öldürüldü!

Sadece evlenmek istemişti! Evlenmek istediği sevgilisinin ailesi tarafından, başından vurularak öldürüldü!

Kocaeli Gebze'de beraber yaşadığı sevgilisi ile evlenmek isteyen genç, evlerine davet edildiği sevgilisinin ailesi tarafından vurularak öldü.

Sadece evlenmek istemişti! Evlenmek istediği sevgilisinin ailesi tarafından, başından vurularak öldürüldü!

19 yaşındaki Mehmet Tabak, bir süredir beraber yaşadığı R.T. adlı sevgilisine evlenme teklifi etti. Kadının ailesi bu duruma razı olmadı. Evlilik için genç kadının ailesini ikna etmeye çalışan Tabak, sevgilisinin ailesiyle görüşmek için davetli olarak evlerine gitti. Genç adam, R.T.'nin ailesinin evinde silahla başından vurularak öldürüldü.

Evden gelen silah sesleri üzerine komşular, olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen emniyet görevlileri ve sağlık ekipleri genç adamın vefat ettiğini belirledi. Cenaze, ekipler tarafından otopsi yapılması için morga sevk edildi.

Sadece evlenmek istemişti! Evlenmek istediği sevgilisinin ailesi tarafından, başından vurularak öldürüldü!

ŞÜPHELİLER CEZA EVİNE GÖNDERİLDİ

Olay yerinde inceleme başlayan ekipler, zanlıların yakalanması için da çalışma başlattı. Şüpheli G.T. ve K.T. emniyete sevk edildi. Mahkemeye çıkan şüpheliler, tutuklanarak ceza evine alındı. Vefat eden Mehmet Tabak'ın cenazesi ise Balçık Mezarlığı'na defnedildi.

Sadece evlenmek istemişti! Evlenmek istediği sevgilisinin ailesi tarafından, başından vurularak öldürüldü!

Sadece evlenmek istemişti! Evlenmek istediği sevgilisinin ailesi tarafından, başından vurularak öldürüldü!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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