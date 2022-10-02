Sadece "Heimlich Manevrası" yapmak istemişti! O anları gören eş, yardım etmek isteyen adama yapmadığını bırakmadı!

Kazakistan’da halı temizlik firması yetkilisi bir evde sipariş üzerine halı almaya gittiğinde ev sahibi kadının boğulduğunu fark edince kadını kurtarmaya çalıştı. Boğulmakta olan kadına Heimlich Manevrası yaptığı sırada içeri giren eş tarafından yanlış anlaşılınca dayak yemekten kurtulamadı.
YÜZÜ GÖZÜ MOSMOR OLDU
Kadına Heimlich Manevrası yaptığı sırada içeriye kadının kocası girince adamı yere yatırıp öldüresiye dövdü. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Dayak yeme olayında sonra röportaj veren adamın yüzünün şiş olduğu ve gözlerinde morluklar olduğu görüldü.