Sadece "Heimlich Manevrası" yapmak istemişti! O anları gören eş, yardım etmek isteyen adama yapmadığını bırakmadı! Kazakistan'da boğulmakta olan bir kadına Heimlich Manevrası ile kurtarmaya çalışan adam, kadının eşi tarafından öldüresiye dövüldü.

Rukiye Karapunar Haberler, Son Dakika Haber