Sadegh Barani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sadegh Barani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sadegh Barani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sadegh Barani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sadegh Barani 9 Eylül 1991 tarihinde Tehran şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da Mohammad Sadegh Barani şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sadegh Barani Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sadegh Barani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Malavan of Bandar Anzali futbol takımında oynamaktadır. Malavan of Bandar Anzali takımına 17 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Sadegh Barani'nin Malavan of Bandar Anzali ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sadegh Barani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sadegh Barani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sadegh Barani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sadegh Barani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Rah Ahan FC U21

1 Temmuz 2011 yılında Rah Ahan

1 Temmuz 2012 yılında Zob Ahan

1 Temmuz 2013 yılında Paykan FC

3 Temmuz 2018 yılında FC Nassaji M.

20 Ağustos 2018 yılında Saipa FC

9 Temmuz 2019 yılında Shahin Bushehr

9 Ocak 2020 yılında Saipa FC

17 Ekim 2021 yılında Malavan

Sadegh Barani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sadegh Barani şuan Malavan of Bandar Anzali takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

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