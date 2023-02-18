Sadegh Moharrami kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sadegh Moharrami Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sadegh Moharrami adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sadegh Moharrami Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sadegh Moharrami 1 Mart 1996 tarihinde Hashtpar, Gilan şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da صادق محرمی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sadegh Moharrami Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PIFA yapmaktadır. Sadegh Moharrami, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GNK Dinamo Zagreb futbol takımında oynamaktadır. GNK Dinamo Zagreb takımına 2 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Sadegh Moharrami'nin GNK Dinamo Zagreb ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Sadegh Moharrami Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sadegh Moharrami isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Sadegh Moharrami Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sadegh Moharrami futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Malavan U19

1 Temmuz 2014 yılında Malavan

1 Temmuz 2016 yılında Persepolis

2 Temmuz 2018 yılında Dinamo Zagreb

2 Eylül 2019 yılında NK Lokomotiva

31 Aralık 2019 yılında Dinamo Zagreb

Sadegh Moharrami Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sadegh Moharrami şuan GNK Dinamo Zagreb takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Sadegh Moharrami Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İran takımında 2 numaralı formasıyla 11 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 23 maçta 0 gol atmıştır.

İran U19 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İran U17 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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