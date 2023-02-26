Sadegh Sadeghi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sadegh Sadeghi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sadegh Sadeghi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sadegh Sadeghi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sadegh Sadeghi 10 Ağustos 1992 tarihinde Masjed Soleyman şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da Sadegh Sadeghi Baba Ahmadi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sadegh Sadeghi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sadegh Sadeghi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zob Ahan Esfahan futbol takımında oynamaktadır. Zob Ahan Esfahan takımına 10 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Sadegh Sadeghi'nin Zob Ahan Esfahan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sadegh Sadeghi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sadegh Sadeghi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sadegh Sadeghi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sadegh Sadeghi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Naft M.I.S F.C.

1 Temmuz 2014 yılında Esteghlal Khz.

1 Temmuz 2015 yılında Fajr Sepasi

1 Temmuz 2017 yılında Naft M.I.S F.C.

6 Eylül 2020 yılında Shahr Khodrou

10 Şubat 2022 yılında Zob Ahan

Sadegh Sadeghi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sadegh Sadeghi şuan Zob Ahan Esfahan takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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