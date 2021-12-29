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Sadegül isminin anlamı nedir, Sadegül ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Sadegül isminin anlamı; Bir gül kadar sade, temiz ve güzel olan. Bu içeriğimizde Sadegül isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Sadegül isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Sadegül isminin anlamı nedir, Sadegül ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Sadegül isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Sadegül ismi ne demek, Sadegül ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Sadegülisminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Sadegül İsminin anlamı nedir? TDK Sadegül anlamı:

Bir gül kadar sade, temiz ve güzel olan. TDK'de bulunmamaktadır.

Sadegül İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuranda geçmiyor.

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Sadegül isminin kökeni:

Sadegül ismi Farsça kökenli bir isimdir. Türkiye'de yoğun olarak kullanılmaktadır.

Sadegül isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

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Sadegül isminin rengi:

Hardal

Sadegül ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 7 harf bulunmaktadır.

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Sadegül isminin Harf Analizi Nedir ?

Sadegül ismi 7 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

A : Öncü, lider, mantıklı

D : Üstün güçler, güçlü

E : İletişim, duygusal karışık

G : Dirençli, zor hayat dersleri

Ü : Temkinli, ertelemeci, şanslı

L : Sanatsal, naif, yetenekli

Sadegülisminin Numerolojisi Kaçtır?

Sadegül ismi 7 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

S : 22

A : 1

D : 5

E : 6

G : 8

Ü : 26

L : 15

= 83 Sadegül İsminin Numeroloji Toplamı 83’dir.

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Sadegül isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Sadegül ismi 7 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Sadegül isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

S: 1A: 1D: 4E: 5G: 7Ü: 3L: 3 = 24

2 4 = 6 Kader sayısıdır

Sadegül isminin 6 kader sayısına göre kişilik özellikleri

6 – Tam bir aşk adamı olduğu kadar bir o kadar da kıskanç bir yapısı vardır. Her şeye karışsa da asla sorumluluklarından ödün vermez. Sevdiği kişiye daima anlayışlı bir şekilde davranır ve onun için her şeyi yapar. Güvenilir, koruyucu ve sağlam bir karaktere sahip olması sebebi ile sevdikleri için her türlü fedakarlığa hazırdır. Mutlu ve sıcak bir kişiliğe sahiptir. Kötümserliğin ve ihmalkarlığın yanından bile geçmemiştir. Daima iyimser davranmaya ve bulunduğu ortamdaki olumsuzlukları ortadan kaldırmaya çalışır.

 

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