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Sadettin Ökten kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Eserleri nelerdir?

Sadettin Ökten, 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerinde kültür tarihi kategorisinde ödüle layık görüldü. Peki Sadettin Ökten kimdir? İşte hakkında merak edilen detaylar...

Sadettin Ökten kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Eserleri nelerdir?

Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerinde ödüle layık görülen yazar Sadettin Ökten, merak konusu oldu. Peki Sadettin Ökten kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Eserleri nelerdir? Detayları haberimizde derledik...

SADETTİN ÖKTEN KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

1 Eylül 1942 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. 1953 yılında girdiği Vefa Lisesi’nden mezun olmasının ardından İstanbul Teknik Üniversitesi'nde eğitim hayatına devam etti. Yüksek inşaat mühendisi olmasına rağmen şehir ve medeniyet, özellikle de İslâm medeniyeti konularındaki entelektüel birikimiyle ün salmıştır. Çeşitli üniversitelerde Bilim Tarihi, Yapı Teknolojisi Tarihi, Kent Kültürü ve Kent Estetiği dersleri vermiştir.

72 yaşındaki Prof. Dr. Sadettin Ökten Mimar Sinan Üniversitesi emekli öğretim üyesidir. Aynı zamanda  Mahmut Celalettin Ökten’in oğludur.
Sadettin Ökten kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Eserleri nelerdir?

SADETTİN ÖKTEN'İN ESERLERİ

*Fincanımda Cola Var

*Örselenmiş Osmanlı'dan Medeniyet Umuduna

*Yahya Kemal'in İstanbul'u ve Devamı

*Yahya Kemal'in Rüzgarıyla Düşünceler ve Duyuşlar

*Mesken ve Mesken Mimarimiz

*İçimde AVM Var

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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