Sadettin Saran Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SADETTİN SARAN KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1964

Sadettin Saran kaç yaşında : 55

Kilo & Boy :

Burcu :

Meslek : İş Adamı

Sadettin Saran doğum yeri : ABD

SADETTİN SARAN BİYOGRAFİSİ

Sadettin Saran, tam ismi Steven Sadettin Saran’dır. 1964 yılında ABD’de doğmuştur. 4 erkek kardeşin en büyüğü olarak ABD’de doğmuştur. 2 yaşındayken Türkiye’ye gelmiştir. Babası Özbek Saran bir devlet memuru ve Kırıkkale'li, annesi Geraldine Amerika’lıdır.

Hiperaktif bir çocukluk geçiren Sadettin Sarançocukluğunda sporla iç içe yaşamış ve eski mili yüzücüdür. 1984-1985 yılları arasında Türk milli yüzme takımının kaptanı oldu. . Bu dönemde kırdığı 50 metre serbest yüzme dalındaki Türkiye rekoru halen kendisine aittir. ABD’de okumaya da spor bursuyla gitmiştir. Ailesinden para almadığı için havuzda cankurtaranlık ve matematik hocalığı gibi ek işlerde çalıştı.

Üniversiteyi University of Kentucky üniversitesinde Makine Mühendisliği bölümünde okuduktan sonra 1987 yılında aynı okulda yüksek lisansını tamamladı.ABD'de eğitim gördüğü yıllarda Kentucky Üniversitesi Yüzme Takımı'nın kaptanlığını yaptı. Mezun olduktan sonra ABD Arkansas'ta Ensco Environmental Services’de çalışmaya başladı. 1988 yılında Türkiye'ye geldi.

Arkansas’ta başvuru yaptığı işe giremeyeceğini anlayınca şunları söylemiş ve işe kabul edilmiştir: “Ben her sabah 05.15-07.30 arası antrenman yapıyorum. -7 derecede bile aksatmıyorum. 08.00'de derse giriyorum. 15.00'te antrenmanıma gidiyorum, iki saat daha çalışıyorum. Sonra da ailemden para almadığım için havuzda cankurtaranlık ve matematik hocalığı yapıyorum. Saat 24.00'te uyuyorum ve yine sabah erkenden kalkıp spor yapıyorum. Bütün üniversite hayatım boyunca bunları yaptım ve kimseye de beş kuruş yük olmadım. Bunları yaparken de kolay bir şey okumuyorum, mühendislik eğitimi alıyorum. Diplomamı aldım, üstüne master yaptım. Bende bu azim varken, sizin yerinizde olsam beni işe alırım.”

Türkiye'ye döndükten sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda dönemin Turizm Bakanı Tınaz Titiz’in Dış İlişkiler Danışmanı olarak çalıştı. 1989 yılında SARAN International’ı kurdu. Lockheed Martin, Raytheon International, ESPN, Geest Inc.gibi dünya devlerinin temsilciliklerini üstlendi. 1990-1995 yıllarında Martin Marietta’nın Ankara ofisinde Genel Müdür Yardımcısı, arkasından Genel Müdürü olarak çalıştı. 1995 yılında SARAN Şirketler Grubu'nun başına geçti. 1995 yılında kurulan Saran Holding, Türkiye'de medyadan enerjiye, havacılıktan hizmet sektörüne kadar sekiz farklı dalda hizmet veren, yurt dışı ortaklıklarıyla her geçen gün büyüyen bir organizasyon yapısına sahiptir.

80li yılların sonunda Türkiye’nin TV sektörü oluşurken yani yeni televizyon kanalları açılırken pazarladığı programları kolayca satabilip, çeşitlendiren Saran, dublaj stüdyolarını kurdu. Yaptığı iş öncelikle sektörün yeniliğinden kaynaklandığı için büyük bir sermaye gerektirmiyordu ve bu durumu da çok iyi kullandı.

TMSF’den frekans kiralayarak Radyo Spor’u kurdu. Daha sonra ise Radyo Time’ı satın aldı. Bir kaç ay sonrasında ise 10 milyon $ vererek Radyo Tatlıses’ satın almaya karar verdi. İlerleyen zamanlarda Radyo Tatlıses Radyo Müzik oldu, ve arkasından kısa zamanda İstanbul’da fenomen haline gelen Radyo Trafiği kurdu.

Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran’a ait “Saran Medya” Türkiye’de yayınlanan spor yayınlarının yaklaşık %65′inin yayın hakkına sahiptir. Ve dünyada içerik sağlayıcı firmalar arasında ilk 5’te yer almaktadır.

EUFA Avrupa Kupası ve FIFA Dünya şampiyonası maçlarının yanında Premier Lig, Arjantin Ligi gibi en çok ilgi göre spor müsabakalarının yayın haklarının hem Türkiye için hem de pekçok başka ülke için yayın hakları sahibidir.

Gelişen teknolojiyi Türk medya sektörüne hızla adapte edebilen ve bu alandaki fırsatları görüp değerlendiren Saran, Yüksek çözünürlüklü çekim teknolojisi HD yayın filosu ve canlı yayın araçları alanına yatırım yaparak, HDProtek adında Türkiye lideri bir marka daha yaratmıştır.

Sadettin Saran Fenerbahçe yönetimine girdi, Başkan Aziz Yıldırım’ın sağ kolu oldu. Futbol takımında işlerin kötü gitmesi, yanlış transferler aralarını açtı.

Saran Holding, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu’nun 13 branştaki tüm milli takımların sponsorluğunu üstlenmiştir. 04 Aralık 2007 tarihinde Kırıkkale’de Kızı Lal adına Anaokulu yaptırmıştır. Bundan başka Doğu ve Güneydoğu’da birçok eğitim ve spor tesisi yaptırdı. Babası ve annesi adına birer ilköğretim okulu, kızı adına bir anaokulu, babaannesi adına da lise yaptırdı. 14 yıldır Kırıkkale’deki çocukları sünnet ettiriyor, onlara 23 Nisan’da 3 günlük İstanbul turu yaptırıyor. Doğubeyazıt’a yurt yapmaya gitti, kararını değiştirdi, spor salonu yaptırdı. Bugün yoğunlukla doğu bölgelerinde olmak üzere Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerinde yaptırdığı spor salonu sayısı 13 ve bu tesislerden yılda 10 bine yakın çocuk faydalanıyor.

2005 yılında boşandığı eşinden olan Lal (d.1997) isimli bir kız çocuğu babasıdır. 2006 yılı ile 2010 arası oyuncu Hülya Avşar ile beraber olmuştur.



Sadettin Saran, 15 Eylül 2012 tarihinde Diş Doktoru Emek Külür (d.1971) ile Kemerburgaz'da aile ve yakın dostlarının katıldığı nikah töreni ile evlendi. Sadettin Saran, avukatı aracılığıyla 11 Ağustos'ta İstanbul 5. Aile Mahkemesinde boşanma davası açtı. 21 Eylül 2017 tarihinde görülen mahkeme sonucunda tek celsede boşandı.

10 Kasım 2012 tarihinde Mustafa Kemal ATATÜRK'ün ölümünün 74. yılı anısına Ankara'da düzenlenen Geleneksel 6. Master Cumhuriyet Şampiyonasına katılan Sadettin Saran, 25 yaş üstü serbest ve kelebek bütün yaş kategorilerde Türkiye masterlar rekorlarını kırdı. 50 metre serbestte 25.91, 50 metre kelebekte 28.78 yaptı.

Fenerbahçe Spor Kulübü eski yöneticisi olan Sadettin Saran 30 Ağustos 2013 tarihinde Fenerbahçe için başkanlığa adaylığının söz konusu olduğunu söyledi. 30 Ağustos 2013 tarihinde yapılan Çanakkale Boğazı'nı Yüzerek Geçme Yarışması"na katılan Saran, yarışma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulunun, olağanüstü seçimli genel kurula gitme kararı aldığını hatırlattı.

Saran Holding : Toplam çalışan sayısı 3000′e yaklaşan 31 firma ile sekiz ana sektörde faaliyet göstermekte ve finansal yatırımları bulunmaktadır.

Saran Medya; Lockheed Martin, Raytheon International, ESPN, Geest Inc. gibi dünya devlerinin Türkiye temsilciliklerini üstlenerek Ulusal ve yerel TV kanallarına içerikleri sağlayan ve Türkiye televizyonlarında yer alan spor programlarının %65'ının yayın haklarına sahip olan, yaklaşık 20 yıllık deneyimiyle pazarın lideri konumunda.

Saran Enerji; güneş ve rüzgar enerjisine de yatırım yaparak yenilenebilir, temiz enerji kaynaklarının tüm Türkiye'de kullanımını artırmayı ve sürdürülebilir gelişim sağlamayı hedefliyor.

Saran Havacılık; ABD'nin en büyük helikopter üreticisi ve dünyanın en çok satan helikopter firması olan Bell Helicopter Textron'un helikopter satışı konusunda Türkiye temsilciliğini yürütmektedir. Sağlık Bakanlığı’nın hava Ambülansı ihalesini Göçen havacılık ortaklığı ile kazanarak Türkiye’nin 17 bölgesinde 19 helikopterle hava ambülansı hizmeti vermektedir. 5 yıl içinde 200 milyon dolar yatırım ile hayata geçen proje için 200 civarında doktor- pilot ve teknik insan istihdam edilmektedir.

Saran Yayıncılık; Her gün milyonlarca kişi tarafından dinlenen Radyo Spor, Radyo Trafik, radyo Müzik ve RadioSlow Time gibi radyo kanallarıyla Türkiye’nin en çok dinlenen yayıncılık kuruluşları arasında yer almaktadır.

Saran Online bünyesinde yeralan tuttur.com; İlk yıl itibarı ile 200 bini aşkın üyeye ulaşan, ayda 7.5 milyon ziyaretçisi ile hızla büyümekte ve pazar payı yükselmekte olan dünyanın ilk sosyal bahis platformu. Ajansspor.com ise Türkiye’nin lider spor portallarından ve en çok ziyaret edilen ilk 100 site arasında yer alıyor.

Anadolu Çağrı Merkezi; Eskişehir'de 700 çalışanı ile birçok uluslararası markaya hizmet veren ve hizmet sektöründe fark yaratmaktadır. Anadolu Çağrı Merkezi, 2014 yılında Tekirdağ’da yeni bir şube açarak, Sağlık Bakanlığı’nın 171 Sigarayı Bırakma Hattı olarak hizmet vermeye başlamıştır.

Saran Turizm; Çek Cumhuriyeti'nin en eski ve kapsamlı turizm firması Çedok'u bünyesine katarak 50'den fazla ülkeye varış noktasıyla müşterilerine geniş bir yelpaze sunmaktadır.

Aralık 2016 ayında Malezya Uluslararası Master Yüzme Şampiyonası'nda 50 ve 100 metre serbest stilde iki altın madalya kazanarak Asya şampiyonu olan Saran, aynı zamanda her iki yarışta da Malezya rekorlarını kırdı.